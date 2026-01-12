Η Star Alliance ανακηρύχθηκε για ακόμη μια φορά Κορυφαία Αεροπορική Συμμαχία στον Κόσμο

Η Star Alliance ανακηρύχθηκε για ακόμη μία φορά Κορυφαία Αεροπορική Συμμαχία στον Κόσμο στα World Travel Awards 2025, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της για έκτη συνεχή χρονιά. Η διάκριση αντανακλά τη σταθερή στρατηγική της Συμμαχίας για την παροχή μιας ενιαίας και απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας, καλύπτοντας κάθε στάδιο του ταξιδιού, από την κράτηση και το αεροδρόμιο, έως τις ανταποκρίσεις και τα προγράμματα πιστότητας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά την Τελετή του Μεγάλου Τελικού των βραβείων, η οποία φιλοξενήθηκε στο Μπαχρέιν.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance, Theo Panagiotoulias, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η εκ νέου αναγνώρισή μας ως Κορυφαία Αεροπορική Συμμαχία στον Κόσμο, καθώς αντανακλά την εμπιστοσύνη τόσο των ταξιδιωτών, όσο και των συνεργατών του κλάδου. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η διαμόρφωση μιας απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας για τον επιβάτη, με τα Lounges της Συμμαχίας να αποτυπώνουν έμπρακτα αυτή τη φιλοσοφία. Η διάκριση αυτή ανήκει στις ομάδες των αεροπορικών εταιρειών-μελών και στους ανθρώπους μας που εργάζονται καθημερινά για την επίτευξή της, καθώς και στους επιβάτες μας, στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη συνεχή τους υποστήριξη.»

Νωρίτερα μέσα στο έτος, το Lounge της Star Alliance στο Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες διακρίθηκε επίσης στα World Travel Awards, αποσπώντας για έκτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Κορυφαίου Airport Lounge της Βόρειας Αμερικής. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική έμφαση του Lounge στην παροχή εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την προσοχή στη λεπτομέρεια που αναβαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία.

Τα World Travel Awards που πραγματοποιούνται φέτος για 32η χρονιά, αποτελούν θεσμό διεθνούς αναγνώρισης της αριστείας στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι διακρίσεις απονέμονται κατόπιν παγκόσμιας ψηφοφορίας, με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών του κλάδου και καταναλωτών.

Ο Graham E. Cooke, Ιδρυτής των World Travel Awards, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στη Star Alliance γι’ αυτή τη διάκριση. Το βραβείο επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή της στην παροχή απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας υψηλού επιπέδου, καθώς και τον επαγγελματισμό των ομάδων της που συνεχίζουν να θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο.»

Εκτός από τη διάκριση σε επίπεδο Συμμαχίας, φέτος αρκετές αεροπορικές εταιρείες μέλη της Star Alliance τιμήθηκαν με επιμέρους βραβεία, αναδεικνύοντας τη συλλογική δύναμη και την αριστεία στην εξυπηρέτηση που προσφέρει η Συμμαχία. Οι εταιρείες μέλη βραβεύτηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία προς την Ασία» και «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία προς την Ευρώπη».