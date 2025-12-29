Η SoftBank εξαγοράζει την DigitalBridge έναντι 4 δισ. δολαρίων

Η SoftBank της Ιαπωνίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων DigitalBridge έναντι 4 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της DigitalBridge, προβλέπει ότι η SoftBank θα αποκτήσει όλες τις εκκρεμείς κοινές μετοχές της DigitalBridge έναντι 16 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το CNBC.

Το τίμημα αυτό αντιπροσωπεύει πριμ 15% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της DigitalBridge στις 26 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της SoftBank, η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, δήλωσε ότι η εξαγορά «θα ενισχύσει τα θεμέλια για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς» και θα προωθήσει το όραμα της εταιρείας να εξελιχθεί σε κορυφαίο πάροχο πλατφόρμας «Τεχνητής Υπερ-Νοημοσύνης» (Artificial Super Intelligence).

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειαζόμαστε περισσότερη υπολογιστική ισχύ, συνδεσιμότητα, ενέργεια και κλιμακούμενες υποδομές», ανέφερε ο Σον σε δήλωσή του.

Η μετοχή της DigitalBridge σημείωσε άνοδο περίπου 10%. Η τιμή της είχε αυξηθεί έως και 50% αφότου το Bloomberg ανέφερε ότι ενδέχεται να επίκειται συμφωνία.

Η συμφωνία μεταξύ SoftBank και DigitalBridge έρχεται εν μέσω μιας παγκόσμιας έκρηξης επενδύσεων στις υποδομές που στηρίζουν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες της γενιάς μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DigitalBridge, Marc Ganzi.

Πρόσθεσε ότι το «όραμα, η κεφαλαιακή ισχύς και το παγκόσμιο δίκτυο της SoftBank θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε την αποστολή μας με μεγαλύτερη ευελιξία, να επενδύουμε με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για λογαριασμό των επενδυτών μας και να εξυπηρετούμε καλύτερα τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας του κόσμου καθώς κλιμακώνουν τις φιλοδοξίες τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Πρόσφατα, η SoftBank πούλησε ολόκληρη τη συμμετοχή της στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nvidia έναντι 5,83 δισ. δολαρίων, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο για την επένδυσή της στην OpenAI.

Η DigitalBridge αυτοχαρακτηρίζεται ως «μια μοναδική επιχείρηση ψηφιακών υποδομών» και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, διαχειριζόταν περίπου 108 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία έως το τέλος Σεπτεμβρίου.