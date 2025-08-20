Η Novo Nordisk ανακοίνωσε «πάγωμα» των προσλήψεων παγκοσμίως

Η Novo Nordisk κατασκευάστρια του Wegovy, ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα παγκόσμιο «πάγωμα» προσλήψεων, το οποίο καλύπτει θέσεις εργασίας που δεν είναι κρίσιμες για τη δραστηριότητά της.

«Επί του παρόντος, έχουμε πάγωμα προσλήψεων σε τομείς που δεν είναι κρίσιμοι για τη δραστηριότητά μας», ανέφερε η εταιρεία.

To Reuters σημειώνει πως τον Ιούλιο οι επενδυτές «έσβησαν» 70 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία της φαρμακευτικής εταιρείας, μετά την έκδοση προειδοποίησης για τα κέρδη από την Novo -η οποία έγινε η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στην Ευρώπη μετά την κυκλοφορία του Wegovy το 2021- και τον διορισμό ενός βετεράνου της εταιρείας ως νέου CEO.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μάικ Ντουστντάρ, δήλωσε σε συνέντευξή του στον δανικό τηλεοπτικό σταθμό TV2 νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα εξετάσει την πιθανότητα απολύσεων στο πλαίσιο των επικείμενων μέτρων εξοικονόμησης κόστους.

Την Παρασκευή η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε ταχεία έγκριση στο Wegovy για τη θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH) καθιστώντας το το πρώτο φάρμακο της κατηγορίας GLP-1 που έχει εγκριθεί για την προοδευτική ηπατική πάθηση που επηρεάζει περίπου το 5% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανταγωνίστρια Eli Lilly έχει δημοσιεύσει ενθαρρυντικά δεδομένα για τη MASH σε μια δοκιμή ενδιάμεσου σταδίου με την τιρζεπατίδη, το δραστικό συστατικό του δημοφιλούς φαρμάκου για τον διαβήτη Mounjaro και της θεραπείας για την απώλεια βάρους Zepbound.

Η Novo έχει επίσης υποβάλει αίτηση για έγκριση στην Ευρώπη και την Ιαπωνία φέτος.