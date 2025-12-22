Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2: Ασφάλεια, επικοινωνία και ελεγχόμενη τεχνολογία για παιδιά

Smartwatch για ηλικίες 5–12 ετών, σχεδιασμένο για οικογένειες που θέλουν ένα ασφαλές πρώτο βήμα στην τεχνολογία για τα παιδιά τους.

Γεωεντοπισμός σε πραγματικό χρόνο, βιντεοκλήσεις/ μηνύματα και κλήση SOS.

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2, ένα σύγχρονο smartwatch ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τεχνολογία, ασφάλεια και ευκολία χρήσης, προσφέροντας στους γονείς σιγουριά στην καθημερινότητα και στα παιδιά μια ελεγχόμενη και ασφαλή ψηφιακή εμπειρία.

Ασφαλής επικοινωνία με γονικό έλεγχο

Το Nova Kids Watch 2 ενσωματώνει λειτουργία γεωεντοπισμού, που επιτρέπει στους γονείς να βλέπουν την τοποθεσία του παιδιού σε πραγματικό χρόνο, ενώ σε περίπτωση ανάγκης, το πλήκτρο SOS δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να ειδοποιήσει άμεσα τον γονέα.

Οι δυνατότητες βιντεοκλήσης και ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων επιτρέπουν άμεση επικοινωνία με το παιδί, μόνο με προκαθορισμένες επαφές.

Εφαρμογή για γονείς: Εικόνα, ειδοποιήσεις και διαχείριση

Μέσα από την εφαρμογή “Kids Watch 2” που είναι διαθέσιμη για λήψη από το App Store και το Google Play, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα προσθήκης επαφών ανάγκης, προβολή ειδοποιήσεων στην κεντρική οθόνη και θέσπιση ορίων στον χάρτη.

Το Nova Kids Watch 2 ξεχωρίζει για:

Μεγάλη μπαταρία, για αυξημένη αυτονομία.

Υψηλής ακρίβειας εντοπισμό, για μεγαλύτερη σιγουριά.

Κάμερα 5MP για φωτογραφίες και βιντεοκλήσεις.

Υψηλή αντοχή, για χρήση στο σχολείο και στο παιχνίδι.

Διαθεσιμότητα & πρόγραμμα Junior

Το Nova Kids Watch 2 διατίθεται αποκλειστικά με νέα σύνδεση κινητής στο πρόγραμμα Junior, το οποίο περιλαμβάνει 500΄ και 5GB με πάγιο 9,90€/ μήνα και συμβόλαιο 24μηνης διάρκειας. Είναι διαθέσιμο μόνο για ιδιώτες συνδρομητές και νέα αριθμοδότηση, συνδυάζεται μόνο με απόκτηση eSIM, ενώ οι παροχές είναι διαθέσιμες και για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο Nova Kids Watch 2 είναι διαθέσιμο μέσω του nova.gr, των καταστημάτων Nova και της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.