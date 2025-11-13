Η Nissan εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αυτοκινήτων με τη Honda στις ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης αυτοκινήτων με τη Honda στις ΗΠΑ εξετάζει η Nissan, όπως δήλωσε την Πέμπτη διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Ivan Espinosa, στην οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, η Nissan και η Honda ανακοίνωσαν τον περασμένο Δεκέμβριο ότι διεξάγουν συνομιλίες για συγχώνευση, αλλά τον Φεβρουάριο οι δύο ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες έθεσαν τέλος στις συζητήσεις, οι οποίες είχαν καταστεί τεταμένες λόγω διαφωνιών, μεταξύ άλλων σχετικά με την ισορροπία δυνάμεων.

Κατά τον Espinosa, δεν υπάρχουν επί του παρόντος συνομιλίες για συγχώνευση ή κεφαλαιακή συμμαχία.