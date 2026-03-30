Η Nexi Ελλάδος στο 16ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας τα πρώτα βήματα των νέων στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

Η Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δέσμευσή της στη στήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών και στη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, συμμετέχοντας ως χρυσός χορηγός στο 16ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας.

Με την ενεργή παρουσία στελεχών της ηγετικής της ομάδας σε θεματικά panels, η εταιρεία συνέβαλε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της απασχόλησης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που διαμορφώνουν την εξέλιξη της αγοράς.

Συγκεκριμένα, η κα Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, συμμετείχε μαζί με κορυφαία στελέχη της αγοράς, στο panel με τίτλο «Πώς να φτάσεις ψηλά στην καριέρα σου – μαθήματα ζωής από πέντε Διευθύνοντες Συμβούλους». Στο πλαίσιο της συζήτησης, η κα Σταθάκη ανέφερε ότι η επαγγελματική εξέλιξη δεν εξαρτάται μόνο από τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες, αλλά και από θεμελιώδεις αξίες όπως η συνεργατικότητα, η επαγγελματική ηθική, η ενσυναίσθηση και η ανάληψη ευθύνης. Η πρόοδος απαιτεί τόλμη, ξεκάθαρη στρατηγική, πρωτοβουλία και τη διάθεση για υπέρβαση, ώστε να δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Τίποτα δεν είναι ανέφικτο όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και πίστη στο όραμα που θέλεις να υλοποιήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν υπάρχει επαγγελματική διαδρομή χωρίς λάθη. Το ζητούμενο δεν είναι να τα αποφύγεις, αλλά να μάθεις να τα διαχειρίζεσαι και να συνεχίζεις. Στο τέλος, αυτό που έχει αξία είναι το αποτύπωμα που αφήνεις μέσα από τις ομάδες που χτίζεις και τους ανθρώπους που εξελίσσονται μαζί σου».

Παράλληλα, ο Μιχάλης Καστρινάκης, Head of Pricing & CVM της Nexi Ελλάδος, συμμετείχε στο πάνελ «Data Analytics: πώς τα δεδομένα δημιουργούν νέα επαγγελματικά μονοπάτια», εστιάζοντας στον ρόλο των δεδομένων στη διαμόρφωση νέων δεξιοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών σε ένα ολοένα και πιο data-driven περιβάλλον.

Επιπλέον, ο Στάθης Σταθακίδης, Chief Information Security Officer της Nexi Ελλάδος , με τη συμμετοχή του στο πάνελ «Ευκαιρίες καριέρας στο Digital Trust: cybersecurity, cloud & προστασία δεδομένων», ανέδειξε την ανάγκη για εξειδίκευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επισημαίνοντας τη δυναμική εξέλιξη του κλάδου και τις αυξανόμενες απαιτήσεις που τον συνοδεύουν.

Μέσα από τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες που συνδέουν τη νέα γενιά με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, η Nexi λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Επενδύοντας έμπρακτα στη γνώση και την εξειδίκευση στον κλάδο, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα εξελίξει το ψηφιακό οικοσύστημα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.