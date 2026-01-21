Η Netcompany υλοποιεί νέα πλατφόρμα eSIM για τη Vodafone, προσφέροντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε 200 προορισμούς παγκοσμίως

Η Netcompany, η κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη mobile και web εφαρμογών αλλά και ολοκληρωμένων Telco συστημάτων, ανέπτυξε για τον Όμιλο Vodafone, τη νέα πλατφόρμα Travel eSIM που προσφέρει διεθνή συνδεσιμότητα σε όσους ταξιδεύουν.

Διαθέσιμη σε πάνω από 200 προορισμούς και υποστηριζόμενη από 700 συνεργαζόμενα δίκτυα παγκοσμίως, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών, ψηφιακών νομάδων και τουριστών. Επιτρέπει σε όποιον ταξιδεύει, είτε είναι πελάτης της Vodafone είτε όχι, να συνδεθεί μέσα σε δευτερόλεπτα, ενεργοποιώντας την πλατφόρμα eSIM. Αυτό γίνεται χωρίς την ανάγκη χρήσης τοπικής SIM, αναζήτησης Wi-Fi, αλλαγής αριθμού τηλεφώνου και αποφεύγοντας ταυτόχρονα υπέρογκες χρεώσεις περιαγωγής όταν ταξιδεύει κάποιος σε χώρες εκτός ΕΕ.

Με το έργο αυτό, η Netcompany και η Vodafone αποδεικνύουν πως η συνεργασία μεταξύ δύο κορυφαίων οργανισμών μπορεί να προσφέρει λύσεις με παγκόσμια εμβέλεια- βελτιώνοντας την ταξιδιωτική εμπειρία εκατομμυρίων ανθρώπων και θέτοντας νέα πρότυπα στη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Με την πλατφόρμα Travel eSIM που αναπτύξαμε για τον πελάτη μας Vodafone Group, προσφέρουμε μια λύση που συνδέει τον κόσμο με απλό, ασφαλή και άμεσο τρόπο. Είναι ένα έργο που αξιοποιεί την τεχνογνωσία μας και αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, ανεξαρτήτως τοποθεσίας», δήλωσε ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner Netcompany SEE.

«Η πλατφόρμα Travel eSIM αποδείχθηκε ένα σημαντικό βήμα για την παροχή απρόσκοπτης συνδεσιμότητας χωρίς σύνορα στους πελάτες μας. Η συνεργασία μας με τη Netcompany μάς επέτρεψε να περάσουμε από την ιδέα, στην παγκόσμια κυκλοφορία με ταχύτητα, χωρίς να θυσιάσουμε την εμπειρία του χρήστη ή την αξιοπιστία», δήλωσε από την πλευρά του ο Nick Dutch, Business Owner of Vodafone Travel eSIM.