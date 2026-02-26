Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 με Galaxy AI διαθέσιμη για προπαραγγελία στη Vodafone

Η Vodafone φέρνει τη νέα σειρά Samsung Galaxy S26 και δίνει τη δυνατότητα σε όλους να προπαραγγείλουν τα πολυαναμενόμενα Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ και Samsung Galaxy S26 Ultra έως και τις 10/03, μέσα από τα καταστήματα Vodafone και το Vodafone eShop.

Η νέα σειρά Galaxy S26 ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες λειτουργίες Galaxy AI και έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή χρήση του smartphone πιο απλή και πιο αποδοτική. Η τρίτη γενιά Galaxy AI phones της Samsung συνδυάζει αναβαθμισμένη απόδοση, εξελιγμένες δυνατότητες κάμερας και λειτουργίες Galaxy AI που συνεργάζονται αρμονικά, προσφέροντας ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Η σειρά έχει σχεδιαστεί για σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με hardware που υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες AI και απαιτητική χρήση με εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, καλύπτοντας τις ανάγκες όσων αναζητούν την πιο προηγμένη εμπειρία Galaxy καθώς και την πρώτη στον κόσμο ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου σε smartphone στο Galaxy S26 Ultra.

Όσοι προπαραγγείλουν μία από τις νέες συσκευές Samsung Galaxy S26, από τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop μπορούν να την αποκτήσουν με έως 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. Παράλληλα, με κάθε προπαραγγελία των Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra, οι καταναλωτές αποκτούν την έκδοση με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην τιμή της μικρότερης (εξαιρείται η έκδοση 1TB), επωφελούμενοι από διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο.

Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 10% στην αγορά επιλεγμένων Samsung Galaxy Watch, Samsung Galaxy Buds και Samsung Galaxy Tab, με τη συνδυαστική έκπτωση να διατίθεται αποκλειστικά μέσω των φυσικών καταστημάτων Vodafone.

Ταυτόχρονα, ανακοινώνονται και τα νέα Samsung Galaxy Buds4 και Samsung Galaxy Buds4 Pro, τα οποία διατίθενται για προπαραγγελία έως και τις 10/03, με έκπτωση 30% στην αγορά θήκης Samsung Buds.

Με τη νέα σειρά Galaxy S26, η Vodafone δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να αποκτήσει πρώτη τη νέα γενιά Galaxy AI phones, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία με προνομιακές προσφορές και ευέλικτες επιλογές αγοράς.

