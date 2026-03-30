Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε συνεργασία με την EMFASIS αναλαμβάνει δράση με επίκεντρο την τρίτη ηλικία

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία EMFASIS, προχώρησε στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας αφιερωμένης στην τρίτη ηλικία, για τους εργαζόμενούς της, αναλαμβάνοντας ακόμη μία πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η ημερίδα είχε ως στόχο να αναδείξει τη γήρανση μέσα από μία σύγχρονη, αισιόδοξη και θετική οπτική. Οι ομιλητές εστίασαν στην ενίσχυση του διαγενεακού διαλόγου, προωθώντας την κατανόηση και τη σύνδεση ανάμεσα στις νεότερες και τις μεγαλύτερες γενιές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των φροντιστών αναγνωρίζοντας την καθημερινή τους προσφορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να λάβουν πρακτικά εργαλεία και χρήσιμες συμβουλές για τη φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση της δικής τους καθημερινότητας.

Η ημερίδα πέρα από τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, είχε και διαδραστική προσέγγιση, με στόχο οι παρευρισκόμενοι να ενδυναμωθούν μέσα από πρακτικές συμβουλές και νέα εργαλεία γνώσης. Η ανταλλαγή εμπειριών, οι συζητήσεις και η ενεργή συμμετοχή αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της δράσης.

Μετά το πέρας της ημερίδας, ακολούθησε εθελοντική δράση, με την ομάδα εθελοντών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ να αναλαμβάνει τη δημιουργία πακέτων τροφίμων που θα διατεθούν μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Emfasis, σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

«Στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πιστεύουμε στη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και τη σημασία της φροντίδας σε κάθε στάδιο της ζωής. Μέσα από τη συνεργασία μας με την EMFASIS δημιουργούμε έναν χώρο διαλόγου και κατανόησης, αναδεικνύοντας τον πολύτιμο ρόλο της τρίτης ηλικίας και όσων τη στηρίζουν καθημερινά.» δήλωσε η Κατερίνα Μακρίδου - Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.