Η Motorola και η Euroleague Basketball ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για τη δεύτερη σεζόν της πρωτοβουλίας “Bouncing for Good”

Αφού ενέπνευσε περισσότερα από 500 παιδιά στην πρώτη του χρονιά, το πρόγραμμα επιστρέφει φέτος με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια — αγκαλιάζοντας περισσότερες πόλεις, περισσότερους συλλόγους και περισσότερους τοπικούς φορείς. Βασιζόμενο σε αυτή την επιτυχία, η Euroleague Basketball, η Motorola και κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τοπικά σχολεία ή κοινωνικούς οργανισμούς, προσφέροντας δράσεις που συνδυάζουν την εκπαίδευση με τις αξίες του μπάσκετ, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που παρέχει σε κάθε συνεργασία η επιτυχημένη αυτή πρωτοβουλία.

Ως μέρος της συνεργασίας ανάμεσα στη Motorola και την Euroleague Basketball, το πρόγραμμα Bouncing for Good στοχεύει στη δημιουργία ασφαλή χώρου όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν και να παίζουν μαζί. Κάθε δράση σχεδιάζεται από κοινού με τις ομάδες και τους τοπικούς συνεργάτες, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητάς τους. Όπως και πέρυσι, το πρόγραμμα θα χωρίζεται σε πρωινά εκπαιδευτικά εργαστήρια και απογευματινές εκδηλώσεις μπάσκετ. Συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την καινοτομία και την τέχνη, η πρωτοβουλία καλλιεργεί την αίσθηση συμμετοχής, αποδοχής και την ενίσχυση της αυτοπεποίθηση, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν ουσιαστικές δεξιότητες ζωής που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών θα συμμετέχουν σε διαδραστικές συνεδρίες με καθοδήγηση από τους προπονητές του One Team, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη μάθηση μέσα από δραστηριότητες βασισμένες στο μπάσκετ, που προβάλλουν αξίες όπως ο σεβασμός, η επιμονή και η ομαδικότητα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας της Motorola, τα παιδιά θα λάβουν επίσης μέρος σε δημιουργικές προκλήσεις — όπως παιχνίδια μνήμης, ομαδικές δραστηριότητες μέσω QR κωδικών, κουίζ, καθώς και μια συλλογική άσκηση για να σχεδιάσουν τη δική τους “Perfect Ball”, ένα εικαστικό έργο που αποτυπώνει όσα έμαθαν και βίωσαν μαζί.

Η εμπειρία θα ολοκληρωθεί με μια γιορτή απονομής, όπου κάθε παιδί θα λάβει μια μπάλα μπάσκετ και ένα αναμνηστικό δώρο υπογεγραμμένο από την ομάδα — ένα διαχρονικό σύμβολο της προσπάθειας και του ενθουσιασμού του για το παιχνίδι.

Στις γιορτές απονομής αυτές θα παρευρεθούν και φέτος αστέρες της EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στο πρόγραμμα. Μετά την περσινή εκδήλωση στην Ελλάδα, ο Juancho Hernangomez εξέφρασε τον ενθουσιασμό του λέγοντας: «Είναι τιμή μου να συμμετέχω στην πρωτοβουλία One Team–Motorola “Bouncing for Good” και να μοιράζομαι αυτές τις ξεχωριστές στιγμές με τα παιδιά. Το μπάσκετ μού έχει προσφέρει πολλά, και το να μπορώ να ανταποδώσω —είτε με μια απλή πράξη, όπως το να χαρίσω μια μπάλα, είτε περνώντας χρόνο μαζί τους στο γήπεδο— σημαίνει πολλά για μένα. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει και να ενώνει, και νιώθω ευγνωμοσύνη που συμμετέχω σε ένα τόσο ουσιαστικό πρόγραμμα.»

Τέλος, για να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προβολή σε κάθε δράση, λίγες εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός επίσημου αγώνα της EuroLeague, η “Perfect Ball” — μια πραγματική μπάλα μπάσκετ ζωγραφισμένη στο χέρι από τοπικό καλλιτέχνη, εμπνευσμένη από το έργο των παιδιών — θα παρουσιαστεί στο γήπεδο ως ένδειξη αναγνώρισης του συμμετέχοντος σχολείου ή οργανισμού.

Η Daniela Idi, EMEA Marketing director της Motorola, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε πίσω το Bouncing for Good για δεύτερη χρονιά, μετά από μια τόσο δυνατή και γεμάτη έμπνευση πρώτη σεζόν. Το πρόγραμμα αυτό ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ — αφορά τη σύνδεση, τη μάθηση και την ευκαιρία που δίνεται σε κάθε παιδί να ονειρευτεί ότι μπορει να φτάσει πιο ψηλά. Μέσα από τη συνεργασία μας με την EuroLeague και το One Team, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως γέφυρα για την συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και την εκπαίδευση. Το γεγονός ότι φέτος φτάνουμε σε ακόμη περισσότερες κοινότητες σε όλη την περιοχή EMEA επιβεβαιώνει την πίστη μας ότι, όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με έναν σκοπό, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά.»

«Στην Euroleague Basketball πιστεύουμε ότι η δύναμη του αθλητισμού ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Μέσα από το Bouncing for Good και το πρόγραμμα One Team είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Motorola και τις ομάδες μας για να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, να προωθήσουμε τη συμμετοχή και να φέρουμε ουσιαστική αλλαγή στις κοινότητές μας», δήλωσε ο Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball. «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Motorola για τη συνεχή της δέσμευση και την πίστη της στη θετική επίδραση που μπορεί να έχει το μπάσκετ.

Η νέα σεζόν του Bouncing for Good κάνει πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου στο Βελιγράδι, στο σχολείο Kralj Aleksandar I, με τη συμμετοχή των παικτών της Crvena Zvezda και της Partizan, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα, μέσα στους επόμενους μήνες.