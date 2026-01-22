Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς

Η Motivair της Schneider Electric, κορυφαία καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας liquid cooling για ψηφιακές υποδομές, παρουσίασε ένα νέο, κορυφαίο στην αγορά CDU (Coolant Distribution Unit) ισχύος 2,5MW, σχεδιασμένο για την αξιόπιστη ψύξη data centers υψηλής πυκνότητας, σε μεγάλη κλίμακα.

Το MCDU-70 αποτελεί το CDU με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα που έχει διαθέσει η Motivair και συνιστά μια καινοτόμο, ευέλικτη και κλιμακούμενη λύση για την κάλυψη των αυστηρών απαιτήσεων των GPU (Graphics Processing Unit) επόμενης γενιάς και των AI Factories σε κλίμακα gigawatt. Αξιοποιώντας το λογισμικό EcoStruxure της Schneider Electric, τα CDU της Motivair λειτουργούν ως ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, καλύπτοντας τις σημερινές ανάγκες ψύξης και προσφέροντας τη δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για φόρτο εργασίας HPC, AI και επιταχυνόμενης υπολογιστικής ισχύος επόμενης γενιάς.

Συμπαγές και αποδοτικό, το MCDU-70 αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στη σειρά CDU της Motivair. Η δυναμικότητά του ευθυγραμμίζεται ιδανικά με τις ανάγκες μεγάλων εγκαταστάσεων, όπως το NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, όπου οι αναπτύξεις στοχεύουν στα 10MW για επίτευξη κλίμακας gigawatt. Με ισχύ 2,5MW το καθένα, έξι MCDU-70 μπορούν να προσφέρουν σχεδιασμό για αυξημένη εφεδρεία ως 4+2, ενώ η δυναμικότητα της μονάδας είναι κατάλληλη για την υποστήριξη του οδικού χάρτη GPU της NVIDIA για το προβλέψιμο μέλλον.

Επιπλέον, τα GPU που τροφοδοτούν τα AI Factories παράγουν 20 έως 50 φορές περισσότερη θερμότητα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά CPU (Central Processing Unit), καθιστώντας το liquid cooling αναγκαίο στην εποχή της AI. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν συστοιχίες AI έρχονται αντιμέτωποι με ακραίες πυκνότητες ισχύος ανά rack, οι οποίες προβλέπεται να φτάσουν το 1MW και πέραν αυτού. Η Motivair της Schneider Electric δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις και να κλιμακωθούν πιο έξυπνα, με μοντέλα CDU ή κατά παραγγελία σχεδιασμένες μονάδες CDU, απόλυτα προσαρμοσμένες στη ζητούμενη χωρητικότητα.

«Το AI δεν επιβραδύνει. Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβαδίζουν με την εξέλιξη των chips, προσφέροντας απόδοση επόμενης γενιάς τη στιγμή που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο Rich Whitmore, CEO της Motivair της Schneider Electric. «Η επιτυχία των data centers σήμερα εξαρτάται από την παροχή κλιμακούμενων, αξιόπιστων και αποδοτικών λύσεων υποδομής που ανταποκρίνονται στη νέα γενιά αναπτύξεων AI Factory. Εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πρόκληση με δοκιμασμένες λύσεις liquid cooling που προσαρμόζονται και επεκτείνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.»

Βασικές δυνατότητες και απόδοση του MCDU-70

Με την προσθήκη του MCDU-70, το end-to-end χαρτοφυλάκιο λύσεων liquid cooling της Schneider Electric προσφέρει πλέον CDU με ισχύ από 105kW έως 2,5MW, καλύπτοντας τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις απόδοσης. Κάθε CDU είναι κλιμακούμενο και ενσωματώνεται απρόσκοπτα με άλλες μονάδες και το λογισμικό της Schneider Electric, παρέχοντας ακριβή και αξιόπιστη ψυκτική ισχύ στους διαχειριστές data centers.

Διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω των προηγμένων βιομηχανικών κόμβων της Schneider Electric στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, το MCDU-70 προσφέρει πραγματικά κλιμακούμενη ψύξη 2,5MW σε συμπαγές αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας υψηλότερη διαθέσιμη πίεση χωρίς συμβιβασμούς, διατηρώντας πλήρη απόδοση ροής. Το MCDU-70 είναι πλήρως εξοπλισμένο για να καλύψει τις ανάγκες ψύξης των data centers σήμερα, αλλά και στις μελλοντικές γενιές GPU. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν:

Χωρητικότητα και αποδοτικότητα: Σχεδιασμένο με dual heat exchangers, το MCDU-70 προσφέρει σωστή παράλληλη διήθηση με ελάχιστη πτώση πίεσης στο σύστημα και διατηρεί τον στόχο του κλάδου για 1,5 LPM ανά kW, προστατεύοντας την αποδοτικότητα του συστήματος από το rack έως το plant.

Απόδοση και αξιοπιστία: Κάθε μοντέλο CDU υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας προσομοιώσεις digital twin και δοκιμές τελικού σταδίου παραγωγής, όπου οι αντλίες λειτουργούν σε πλήρες φορτίο στο τέλος της γραμμής παραγωγής. Το παγκόσμιο δίκτυο ειδικών της Schneider Electric υποστηρίζει τους πελάτες από το στάδιο του σχεδιασμού έως και τη συντήρηση, διατηρώντας τα συστήματα πιο «έξυπνα», πιο ανθεκτικά και πιο αποδοτικά στη ψύξη.

Σχεδιασμένο για κλιμάκωση: Το MCDU-70 αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης γκάμας CDU, σχεδιασμένης με κλιμακούμενη φιλοσοφία «building block», διασφαλίζοντας στους διαχειριστές μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου που ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης AI.

Το πλήρες φάσμα CDU της Motivair (μοντέλα MCDU-25 έως MCDU-70) υποστηρίζει προηγμένες στρατηγικές θερμικής διαχείρισης, με ακριβή έλεγχο ροής, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και προσαρμοστική εξισορρόπηση φορτίου, για βελτιστοποιημένη απόδοση εγκατάστασης και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Το MCDU-70 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

