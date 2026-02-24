Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η METLEN συνεχίζει να υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδυάζουν καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση με μπαταρίες και διασύνδεση με το δίκτυο.

Το υβριδικό έργο Bumble Bee, που κατασκευάζει η METLEN για τις Cero Generation και Enso Energy, αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Εταιρείας στη στήριξη ενός ανθεκτικού, χαμηλών εκπομπών και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο, που βρίσκεται στο Nottinghamshire, συνδυάζει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 78 MWp με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) συνολικής χωρητικότητας 120 MW, προσφέροντας τόσο καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την απαραίτητη ευελιξία που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Χάρη στον υβριδικό του χαρακτήρα, που ενσωματώνει παραγωγή και αποθήκευση, το Bumble Bee θα συμβάλλει στη σταθερότητα του δικτύου, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών σύνδεσης με το δίκτυο στον υποσταθμό West Burton 132kV, κοντά στο Doncaster, σε μια συγκυρία όπου η διαθεσιμότητα και η ευελιξία των δικτύων αποτελούν βασικές προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το Bumble Bee αναμένεται να παράγει αρκετή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 12.300 κατοικιών, αποσοβώντας παράλληλα 13.141 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως. Ένα ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την προστασία και την ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας που έχει αναπτυχθεί, διασφαλίζει παράλληλα ότι η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με υπευθυνότητα και σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται, ότι η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στη συνεργασία της METLEN με τη Cero Generation και ενισχύοντας περαιτέρω τον αυξανόμενο ρόλο της εταιρείας στο τοπίο της ενεργειακής μετάβασης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director, Renewables, Storage & Energy Transition Platform Pillar της METLEN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υποστηρίζουμε τη Cero Generation με τις ολοκληρωμένες δυνατότητες της METLEN, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των έργων σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία είναι κρίσιμα για την επιτυχή ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της METLEN ως αξιόπιστου εταίρου για σύνθετα υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπογραμμίζει τη συνεχή μας δέσμευση στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της χώρας με αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας λύσεις. Το έργο Bumble Bee αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ηλιακή ενέργεια σε κλίμακα κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας, μπορεί να προσφέρει ανθεκτικές, ευέλικτες και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές».

Το Bumble Bee διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμα της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου η εταιρεία έχει είτε ολοκληρώσει είτε κατασκευάζει περισσότερα από 80 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καλύπτουν φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με επιπλέον έργα υπό ανάπτυξη. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν σχεδόν 2,3 GW φωτοβολταϊκής ισχύος και περίπου 1,6 GWh αποθηκευτικής ισχύος.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη διεθνή στρατηγική της METLEN για την κλιμάκωση της πλατφόρμας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης μέσω του ολοκληρωμένου μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόζει, συνδυάζοντας ισχυρές δυνατότητες υλοποίησης με μακροπρόθεσμες εμπορικές δομές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοράς σε όλο το ενεργειακό φάσμα. Με 1,6 GW ιδιόκτητων έργων υπό κατασκευή παγκοσμίως και ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και με μακρά παρουσία στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξιόπιστων, ασφαλών, «πράσινων» ενεργειακών υποδομών που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.