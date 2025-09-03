Η Lavipharm επιλέγει την πλέον αξιόπιστη λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης EINVOICING του Πιστοποιημένου Παρόχου SOFTONE IMPACT

Η Lavipharm, κορυφαία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά φαρμακευτικών και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων (OTC), επέλεξε την καινοτόμο λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της SOFTONE IMPACT. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για αποτελεσματική διαχείριση των συναλλαγών και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών, ενισχύοντας την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της οικονομικής της διαχείρισης.

Η καινοτόμος υπηρεσία EINVOICING της SOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου από την ΑΑΔΕ, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη, ασφαλή και ορθή διαβίβαση παραστατικών στη myDATA, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες και τις επερχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Η υπηρεσία καλύπτει το σύνολο της φορολογικής δραστηριότητας της Lavipharm, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και με το Δημόσιο (B2G), προσφέροντας μια ενιαία και αξιόπιστη λύση για τη διαχείριση όλων των σχετικών παραστατικών. Με την υλοποίηση της λύσης EINVOICING, η Lavipharm έχει ήδη θωρακίσει τις φορολογικές της διαδικασίες, ανταποκρινόμενη με συνέπεια και ακρίβεια στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ και εξασφαλίζοντας την ετοιμότητά της απέναντι στο νέο καθεστώς υποχρεωτικής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή.

Σχεδιασμένη για πλήρη διασύνδεση με οποιοδήποτε λογισμικό σύστημα, η λύση EINVOICING επιτρέπει την εύκολη αποστολή, ασφαλή αποθήκευση και αρχειοθέτηση των παραστατικών σε ένα αξιόπιστο cloud περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων σε υποδομές. Με πιστοποιήσεις ISO 27001 και ISO 9001, το EINVOICING εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Παράλληλα, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματοποιεί τις ροές εργασίας, επιταχύνει τις διαδικασίες και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια λαθών και παραλείψεων, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη φορολογική ακρίβεια της επιχείρησης.

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες και τα οφέλη της υπηρεσίας στο einvoicing.gr.