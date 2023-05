Η κορυφαία ενέργεια της ZeniΘ απογειώνει και πάλι το Release Athens Festival

Με την υποστήριξη της ΖeniΘ πραγματοποιείται και φέτος ένα από τα σημαντικότερα συναυλιακά φεστιβάλ του ελληνικού καλοκαιριού, το Release Athens Festival. Από τις 7 Ιουνίου, καλλιτέχνες παγκοσμίου εμβέλειας από διαφορετικά μουσικά είδη θα παρελάσουν από τη σκηνή της πλατείας Νερού και η ΖeniΘ, ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, θα είναι εκεί για να δώσει κορυφαία ενέργεια στο festival. Οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να διεκδικήσουν προσκλήσεις για τις συναυλίες μέσα από τη νέα digital πλατφόρμα ZeniΘ Power Up ενώ, για πρώτη φορά, η εταιρεία θα έχει ξεχωριστή VIP παρουσία στο χώρο, με το ZeniΘ Sky Lounge.

Η ZeniΘ προσφέρει την ευκαιρία σε όλους, πελάτες ή μη της εταιρείας, να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να απολαύσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες από κοντά και να βιώσουν τη μοναδική μουσική εμπειρία του Release Athens Festival. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στη νέα digital πλατφόρμα ΖeniΘ Power Up και να δηλώσουν συμμετοχή για δωρεάν εισιτήρια σε όλες τις συναυλίες του μουσικού φεστιβάλ. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, αφού η ΖeniΘ για πρώτη χρονιά θα έχει ξεχωριστή παρουσία στο χώρο με το ZeniΘ Sky Lounge. 20 τυχεροί για κάθε συναυλία θα παρεβρεθούν και θα παρακολουθήσουν από ψηλά, σε VIP θέση, το μουσικό γεγονός στο ειδικά σχεδιασμένο Sky Lounge της ZeniΘ.

Υποστηρίζοντας σταθερά μουσικές διοργανώσεις και δρώμενα, η ΖeniΘ χαρίζει κορυφαία ενέργεια σε όσα κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη. Με κύριο μέλημά της να ανταποδίδει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των πελατών της και να δίνει περισσότερα, δημιούργησε την digital πλατφόρμα ΖeniΘ Power Up που παρέχει αποκλειστικές online προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, διαγωνισμούς για μοναδικά δώρα και αξέχαστες εμπειρίες σε όλους.

Στον αέρα βρίσκεται ήδη η 360° καμπάνια της ZeniΘ για το ZeniΘ Power Up και τη συνεργασία με το Release Athens Festival που περιλαμβάνει τηλεοπτικό spot, digital δράσεις και προωθητικές ενέργειες στην πλατεία Νερού.

O κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Εμπορικός Διευθυντής της ZeniΘ, δηλώνει σχετικά: «Δε θα μπορούσαμε να λείπουμε από το πιο σημαντικό μουσικό φεστιβάλ, το Release Athens Festival, προκειμένου, ακόμα μια χρονιά, να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες σε όλους. Αυτή τη φορά, μέσα από την digital πλατφόρμα Power Up στο zenith.gr, δεκάδες τυχεροί θα μπορέσουν να ακούσουν live τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, αλλά και να διεκδικήσουν κορυφαία δώρα πάντα με την ενέργεια της ZeniΘ. Γιατί στη ZeniΘ, σας προσφέρουμε περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στις μοναδικές αυτές βραδιές μουσικής, στις κορυφαίες αυτές βραδιές ενέργειας, γιατί -This is how we do it..- όπως λένε στο “Strange color blue” οι Madrugada, -Nearly there!-»