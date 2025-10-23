3o RETAIL INNOVATION HUB SUMMIT

Μια ανάσα από την καθολική υποχρεωτική εφαρμογή του IRIS στις συναλλαγές με επιχειρήσεις και υπό το φως των νεότερων δεδομένων σχετικά με το EUDI Wallet, το 3ο Summit του Retail Innovation Hub, του ανοικτού προγράμματος καινοτομίας της Cardlink σε συνεργασία με το Found.ation, φέτος είχε από όλα.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Αίγλη Ζαππείου, ανέδειξε για μια ακόμα φορά τον καταλυτικό ρόλο της καινοτομίας στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κλάδο του λιανεμπορίου, μέσα από μια σειρά από επιδραστικές ομιλίες και παρουσιάσεις.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στη δέσμευση της εταιρείας να εξελίσσεται διαρκώς στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης. Όπως δήλωσε, «η καινοτομία είναι η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Στη Worldline επενδύουμε περισσότερα από 250 εκ. στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ το Retail Innovation Hub, αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής μας προσπάθειας να αναδιαμορφώνουμε το τοπίο των ηλεκτρονικών πληρωμών, με γνώμονα τις στρατηγικές συνεργασίες και τον σχεδιασμό πρωτοποριακών λύσεων».

Σε σχετική ερώτηση του Liberal.gr ο κ. Κιτιξής συμπλήρωσε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι για την 31η Οκτωβρίου. Η αποδοχή IRIS Payments από τις επιχειρήσεις ανοίγει νέα σελίδα στις συναλλαγές. Οι Έλληνες καταναλωτές αγαπούν την κάρτα, αλλά γίνονται όλο και πιο δεκτικοί σε νέες πιο άμεσες συναλλαγές που εγγυώνται ασφάλεια και ευελιξία».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, συγχαίροντας το Retail Innovation Hub για τη συνέπεια και το έργο του. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η καινοτομία στην Ελλάδα δεν είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθημερινή πράξη συνεργασίας, τόλμης και δημιουργίας. Το Retail Innovation Hub της Cardlink αποτελεί ένα ανοιχτό οικοσύστημα που φέρνει κοντά το λιανεμπόριο, τις startups και την τεχνολογία, σχεδιάζοντας το αύριο του εμπορίου πιο έξυπνο, βιώσιμο και ανθρώπινο. Τέτοιες πρωτοβουλίες συνδέονται άμεσα με το όραμά μας για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, που αγγίζει όλη την οικονομία. Στηρίζουμε έμπρακτα την καινοτομία και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί αυτές είναι οι δυνάμεις που διαμορφώνουν την Ελλάδα του μέλλοντος. Το Retail Innovation Hub δείχνει στην πράξη πώς η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να ηγηθεί της ψηφιακής μετάβασης».

Στη δική του ομιλία, με τίτλο “Mixed Realities: Blending Digital & Physical Worlds”, ο κ. Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner του Found.ation, εξερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος συγχωνεύονται και δημιουργούν νέες εμπειρίες για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Ζακόπουλος εξήγησε, πώς οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν δρόμους για πρωτοποριακές εφαρμογές στον κλάδο του retail.

Το Retail Innovation Hub Summit είναι ετήσιος θεσμός που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο του Retail Innovation Hub (RIH), μιας πρωτοβουλίας της Cardlink, a Worldline brand, με στρατηγικό συνεργάτη το Found.ation. Το RIH αποτελεί ένα ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας, που φέρνει σε επαφή ειδικούς του λιανεμπορίου, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας για να συνδιαμορφώσουν το μέλλον του retail στην ψηφιακή εποχή.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι:

κ. Μάκης Μαλιώρης , Technology & NSP Operations Director της Cardlink, a Worldline brand, ο οποίος παρουσίασε το Retail Innovation Report 2025 κι ανέδειξε τις τάσεις και τα insights που χαρακτηρίζουν την αγορά του λιανεμπορίου, καθώς και τα επόμενα βήματα προς την ομαλή ψηφιακή μετάβαση του κλάδου.

κ. Γιώργος Κουλίκας , Online Services Manager της Cardlink, a Worldline brand, για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, ένα έργο-σταθμό στο οποίο συμμετέχει ενεργά η Worldline Greece.

κ. Γιάννης Κορδώνης, Product and Delivery Acceptance Director της Cardlink, a Worldline brand, για τη σημασία της διαρκούς επένδυσης σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.

Τέλος, στο πλαίσιο του Summit, η ζωντανή ηχογράφηση του podcast “Hustle Hours” με παρουσιαστές τους συνιδρυτές του podcast, κ. Ντίνο Παπαργυρίου και κ. Τάκη Κάκαλη, και καλεσμένη την κα Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum, ανέδειξε τις τάσεις στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του κοινού.

Το Summit συντόνισε ο δημοσιογράφος, κ. Νίκος Υποφάντης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Retail Innovation Hub και το “Retail Innovation Report 2025” μπορείτε να βρείτε εδώ.