Η καρδιά των γιορτών χτυπά στα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George

Η πιο μαγευτική εποχή του χρόνου έφτασε! Και φέτος τις γιορτές, η καρδιά της Αθήνας χτυπά στα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία & King George, που επιφυλάσσουν ξεχωριστές εμπειρίες φιλοξενίας και πολυτέλειας.

Στην είσοδο της «Μεγάλης Κυρίας των Αθηνών», οι επιβλητικοί Καρυοθραύστες καλωσορίζουν τους επισκέπτες σε μια γιορτινή εμπειρία υψηλής αισθητικής. Στο Lobby, το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 8 μέτρων ακτινοβολεί λάμψη, αναδεικνύοντας τη μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου.

Ανακαλύψτε και φέτος μια πληθώρα εορταστικών επιλογών και ζήστε μοναδικές στιγμές στο κέντρο της πόλης, μαζί με τους αγαπημένους σας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ

GB CORNER GIFTS & FLAVORS

Η πιο εμβληματική γωνιά της Αθήνας, το GB Corner Gifts & Flavors σας προσκαλεί να ανακαλύψετε χριστουγεννιάτικες – και όχι μόνο – προτάσεις δώρων.

Με την υπογραφή των brand Mary Katrantzou, LALAoUNIS και Zeus+Δione, η επετειακή σειρά fashion item και αξεσουάρ “The Always Grand Collection” αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή δώρου. Σε όλα τα σχέδια, την έμπνευση δίνει ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του ιστορικού κτηρίου. Χρυσός, ασήμι, δέρμα και μετάξι, μπλέκονται σε ιστορίες διαχρονικής πολυτέλειας αποτυπώνοντας τη δημιουργική ματιά του κάθε brand πάνω στην Ιστορία του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία.

Πρωτότυπες συνθέσεις δώρων σε εντυπωσιακά γιορτινά κουτιά, καθώς και τα πιο απολαυστικά χριστουγεννιάτικα γλυκά σας περιμένουν στο GB Corner. Εντυπωσιακοί κορμοί σε γεύσεις Chocolat, Mont Blanc και Saint Honoré, καθώς και υπέροχα γλυπτά από σοκολάτα που έχει δημιουργήσει η ομάδα ζαχαροπλαστικής του ξενοδοχείου είναι έτοιμα να σας ταξιδέψουν. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το Christmas Cake με γλάσο πορτοκαλιού, εσπεριδοειδή και αρώματα μπαχαρικών.

Για ακόμη περισσότερες επιλογές δώρων, στο GB Corner μπορείτε να εξερευνήστε μια σειρά από αυθεντικά GB προϊόντα, επιλογές από κορυφαία fashion brand, αλλά και να κάνετε την κράτησή σας για εμπειρίες χαλάρωσης και ευεξίας, στο βραβευμένο GB Spa.

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας και online, στο www.grandebretagnestore.com

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

WINTER GARDEN CITY LOUNGE

Στο Winter Garden, το πιο αριστοκρατικό και κοσμοπολίτικο lounge της Αθήνας, η μαγεία των γιορτών είναι διάχυτη. Απολαύστε τρεις μοναδικές γιορτινές εμπειρίες στο πιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της πόλης.

Christmas Afternoon Tea

Το πιο γιορτινό Afternoon Tea της Αθήνας σερβίρεται στο Winter Garden. Διατηρώντας τις αγγλικές παραδόσεις και το αυθεντικό τελετουργικό του σερβιρίσματος, παρουσιάζεται σε εντυπωσιακά ασημένια σκεύη και αυθεντικές πορσελάνες, συνοδευόμενο από μια πλούσια ποικιλία εδεσμάτων. Το μενού περιλαμβάνει εκλεκτά σάντουιτς, τα κλασικά φρεσκοψημένα σκονς αμυγδάλου με crumble μοσχολέμονου και cranberries, clotted cream και χειροποίητες εποχιακές μαρμελάδες, καθώς και μια ποικιλία απολαυστικών γλυκών, όπως τάρτα Mont Blanc, Paris-Brest, μηλόπιτα, κορμός Black Forest και lemon cake.

Ειδικά φέτος, το χριστουγεννιάτικο Afternoon Tea εμπλουτίζεται με χαβιάρι, σαμπάνια και μια εκλεπτυσμένη κρέπα φαγόπυρου με θαλασσινά, προσφέροντας μια φίνα γαλλική νότα που αναδεικνύει τον γιορτινό του χαρακτήρα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ WINTER GARDEN | 12:00 – 20:00

Christmas Flavors

Ο εορταστικός μπουφές γλυκών του Winter Garden, επιμελημένος από την ομάδα ζαχαροπλαστικής του ξενοδοχείου, προσφέρει μια εντυπωσιακή επιλογή από χριστουγεννιάτικες δημιουργίες.

Επισκεφθείτε την πιο όμορφα στολισμένη Κυρία των Αθηνών και υποδεχτείτε τα Χριστούγεννα απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μαζί με το πιο νόστιμο Χριστουγεννιάτικο μενού γλυκών. Εξερευνήστε το μενού: Christmas Flavors Menu

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ WINTER GARDEN | 16:00 – 22:00 έως τις 7 Ιανουαρίου

Opera Nights

Απόλυτα εναρμονισμένες με την κλασική αίσθηση του ιστορικού Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία και με το μαγευτικό περιβάλλον του Winter Garden, οι «Βραδιές Όπερας» μας κρατούν συντροφιά κάθε Πέμπτη. Η σοπράνο Κάτια Πάσχου και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος ερμηνεύουν με ευαισθησία και θεατρικότητα εορταστικά χριστουγεννιάτικα ακούσματα με τον Πέτρο Καρπαθάκη στο πιάνο.

Ζωντανή μουσική, κομψό περιβάλλον, εξαιρετικό φαγητό και καλοφτιαγμένα cocktails συνθέτουν μια ανεπανάληπτη έξοδο στο κέντρο της Αθήνας.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ WINTER GARDEN από τις 19.30-22.30

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Την Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εμβληματικά εστιατόρια GB Roof Garden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία και το βραβευμένο με αστέρι Michelin Tudor Hall του King George σας προσκαλούν να ζήσετε τη μαγεία των γιορτών με τη λαμπερή Αθήνα να απλώνεται στα πόδια σας. Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η ταλαντούχα ομάδα του υπογράφουν τα εορταστικά μενού, δημιουργώντας ρεβεγιόν που συνδυάζουν υψηλή γαστρονομία, εκλεπτυσμένες γεύσεις και ατμόσφαιρα ιδανική για να μοιραστείτε με φίλους και οικογένεια.

Το Winter Garden, με την ατμόσφαιρα κομψότητας που το χαρακτηρίζει, υποδέχεται τους επισκέπτες σε βραδιές με ζωντανή μουσική, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η γιορτινή διάθεση συναντά την κλασική αισθητική.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές εκδηλώσεις έχει το νέο George, The Lobby Bar στο King George, που ξεχωρίζει για τον μοντέρνο χαρακτήρα του. Την Πρωτοχρονιά, από τις 12:00 έως τις 16:00, απολαύστε ένα εορταστικό brunch με DJ set και καλωσορίστε το νέο έτος με χαλαρή πολυτέλεια, εκλεκτές γεύσεις και ρυθμό.

Με μια παλέτα από εμπειρίες που συνδυάζουν υψηλή γαστρονομία και μοναδική φιλοξενία, τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George μετατρέπουν κάθε γιορτινή ημέρα σε μια στιγμή που αξίζει να θυμάται κανείς.

Εξερευνήστε περισσότερα: Festive Season Brochure 2025 και στο www.gbroofgarden.gr & www.tudorhall.gr

Για κρατήσεις επικοινωνήστε με το Xmas Desk στο 2103330880 ή στο [email protected]

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Επισκεφθείτε τη γιορτινά φωτισμένη Αθήνα και ζήστε μια αξεπέραστη εμπειρία διαμονής στα δύο πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, το ιστορικό Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και το εκλεπτυσμένο King George. Απολαύστε μια μαγική απόδραση στην καρδιά της στολισμένης πόλης, όπου η διαμονή σας μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία, ιδανική για να υποδεχθείτε τις πιο φωτεινές μέρες του χρόνου με άνεση, κομψότητα και τη μοναδική φιλοξενία των δύο ιστορικών ξενοδοχείων.

Πληροφορίες και κρατήσεις:

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Ξενοδοχείο King George