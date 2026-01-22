Η JYSK αποκτά την πιστοποίηση Top Employer Europe

Η JYSK έχει πιστοποιηθεί ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ευρώπη για το 2026, γεγονός που αντικατοπτρίζει το ότι εστιάζει έντονα στις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Ήδη στις αρχές του 2026, η JYSK μπορεί να γιορτάσει ένα σπουδαίο επίτευγμα με την πιστοποίηση Top Employer Europe, μετά την επιτυχημένη συμμετοχή και πιστοποίηση 14 χωρών.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που τόσες πολλές χώρες της JYSK έχουν πιστοποιηθεί ως Κορυφαίοι Εργοδότες. Αυτή η πιστοποίηση μας παρέχει πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να διασφαλίζουμε τις βέλτιστες πρακτικές HR σε ολόκληρο τον οργανισμό», λέει ο Jan Verhoek, Executive Vice President HR στην JYSK.

Κάθε χρόνο, το Top Employers Institute επικυρώνει και πιστοποιεί εταιρείες με βάση τις στρατηγικές και τις πρακτικές HR που εφαρμόζουν.

Φέτος, 14 χώρες της JYSK έλαβαν την πιστοποίηση Κορυφαίου Εργοδότη μετά την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης έρευνας και την επικύρωση από ανεξάρτητο ελεγκτή. Τέσσερις χώρες, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Σερβία, απέκτησαν την πιστοποίηση για πρώτη φορά, επιδεικνύοντας μια ισχυρή δέσμευση για συνεχή βελτίωση των πρακτικών HR.

Μια μακρά σειρά πιστοποιήσεων

Η πιστοποίηση Top Employer Europe απονέμεται σε εταιρείες με πολλαπλές πιστοποιημένες χώρες. Παρόλο που δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες της JYSK στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Top Employers, πολλές λαμβάνουν τοπικές πιστοποιήσεις και βραβεία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

«Τα βραβεία και οι πιστοποιήσεις εργοδοτών που έχουμε επιτύχει σε όλες τις χώρες μας, μαζί με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων μας, δείχνουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για να καταστήσουμε τους υπαλλήλους της JYSK την πρώτη επιλογή στον τομέα της λιανικής», λέει ο Jan Verhoek.

Το 2025, η JYSK γιόρτασε πολλά βραβεία και πιστοποιήσεις εργοδοτών και συμπεριλήφθηκε σε παγκόσμιες λίστες κατάταξης εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερων Εταιρειών για Εργασία του Fortune , των Καλύτερων Εργοδοτών του Κόσμου από το Forbes και των Καλύτερων Εταιρειών του Κόσμου από το περιοδικό TIME.

Ισχυρά αποτελέσματα στην ηγεσία

Όλες οι χώρες της JYSK που πιστοποιήθηκαν ως Κορυφαίοι Εργοδότες βελτίωσαν τις βαθμολογίες τους σε σύγκριση με πέρυσι. Αξιοσημείωτο είναι ότι η JYSK Ιταλίας πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση, με αύξηση 8,22%. Συνολικά, ο μέσος όρος του ομίλου της JYSK αυξήθηκε στο 77,21%, από 72,69% το 2025.

Η JYSK είχε την καλύτερη απόδοση στον τομέα που επικεντρώνεται στην Επιχειρηματική Στρατηγική, τη Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ηγεσία, αντανακλώντας τη δέσμευσή της στην παρακίνηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Στους επιμέρους τομείς, η Ηγεσία σημείωσε για άλλη μια φορά υψηλή βαθμολογία στο 99,43%, μαζί με την Παρακολούθηση Απόδοσης στο 97,53%. Το Employer Branding πέτυχε την τέλεια βαθμολογία του 100%, ενισχύοντας τη θέση της JYSK ως ελκυστικού εργοδότη.

Σχετικά με την πιστοποίηση Κορυφαίου Εργοδότη

Η πιστοποίηση Top Employer απονέμεται από το Top Employers Institute σε εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να βελτιώνουν συνεχώς τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω ανεξάρτητης, βασισμένης σε δεδομένα αξιολόγησης. Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί ολοκληρώνουν την Έρευνα Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία αξιολογεί βασικούς τομείς Ανθρώπινου Δυναμικού και επικυρώνεται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας πληροφορίες και τομείς προς βελτίωση.

Κορυφαίος Εργοδότης της JYSK

πιστοποιήσεις 2026