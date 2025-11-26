Η ΙΚΕΑ συμμετείχε με επιτυχία για πρώτη φορά στην XENIA, με το νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις IKEA for Business

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη συμμετοχή της ΙΚΕΑ, εταιρείας του Ομίλου Fourlis, στην έκθεση XENIA 2025, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για τον χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού στην Ελλάδα. Από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, η ΙΚΕΑ παρουσίασε σε πάνω από 10.000 επισκέπτες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επαγγελματικών λύσεων επίπλωσης και διακόσμησης και επιβεβαίωσε τη στρατηγική της να υποστηρίζει ενεργά τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου της φιλοξενίας.





Στο περίπτερο της ΙΚΕΑ ξεχώρισε η σκανδιναβική φιλοσοφία της απλότητας, της λειτουργικότητας και της ισορροπίας - αξίες που αποτελούν διαχρονικό πυρήνα της εταιρείας. Ο σχεδιασμός του χώρου οργανώθηκε γύρω από τους τρεις βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την εμπειρία ενός σύγχρονου ξενοδοχείου: το υπνοδωμάτιο, τον χώρο υποδοχής και τον χώρο εστίασης.

Με καθαρές γραμμές, ήρεμες υφές, φυσικά υλικά και επαναλαμβανόμενα μοτίβα που δίνουν ένταση χωρίς να υπερφορτώνουν το περιβάλλον, το περίπτερο ανέδειξε τη δυνατότητα της ΙΚΕΑ να προτείνει ολοκληρωμένες προτάσεις που συνεισφέρουν στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την αίσθηση ζεστασιάς που αναζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης.





Η απόφαση της ΙΚΕΑ να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην έκθεση XENIA αποτέλεσε ένα στοχευμένο βήμα, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς φιλοξενίας για ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και βιώσιμες επαγγελματικές λύσεις αλλά και εξατομικευμένη εμπειρία B2B αγορών.

Η εταιρία παρουσίασε για άλλη μία φορά τα προνόμια του προγράμματος IKEA for Business με αποκλειστικές προσφορές σε προϊόντα ΙΚΕΑ και αποκλειστική πολιτική εκπτώσεων μέχρι 12%, με ενεργοποίηση μέσω των τμημάτων IKEA for Business.





Η παρουσία στη XENIA 2025 έδωσε στην ΙΚΕΑ τη δυνατότητα να ενισχύσει τον διάλογο με τον επιχειρηματικό κόσμο, να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και να παρουσιάσει στην πράξη την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. Η επιτυχής αυτή πρώτη συμμετοχή επιβεβαίωσε τη δυναμική της εταιρείας στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της πρόθεση να αποτελεί σταθερό και καινοτόμο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση φιλοξενίας.