Η ΙΚΕΑ απέσπασε 7 διακρίσεις στα Peak Performance Marketing Awards 2025

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, ξεχώρισε στα Peak Performance Marketing Awards 2025, αποσπώντας συνολικά 7 σημαντικές διακρίσεις – 2 Gold, 1 Silver και 4 Bronze βραβεία – επιβεβαιώνοντας την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και την καινοτόμο προσέγγισή της στο performance marketing.

Μέσα από data-driven στρατηγικές, η ΙΚΕΑ πέτυχε σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεσή της με τους καταναλωτές σε κάθε στάδιο του customer journey.

Αναλυτικά, η ΙΚΕΑ διακρίθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:

Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Performance in Retail”

στην κατηγορία Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Digital Multi-Channel Campaign | For Performance”

στην κατηγορία Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Media Efficiency Strategy”

στην κατηγορία Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Data”

στην κατηγορία Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Performance in Branding”

στην κατηγορία Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Performance in Online Sales”

στην κατηγορία Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Digital Multi-Channel Campaign | For Awareness''

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της συστηματικής επένδυσης της ΙΚΕΑ στην καινοτομία και τα δεδομένα, αλλά και στον τρόπο που συνδυάζει την τεχνολογία με την ανθρώπινη κατανόηση για ουσιαστική επικοινωνία με τους καταναλωτές. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να εξελίσσει διαρκώς την εμπειρία του καταναλωτή και να παραμένει ηγέτιδα δύναμη στο σύγχρονο retail περιβάλλον.

Η επιτυχημένη πορεία της ΙΚΕΑ στα Peak Performance Marketing Awards 2025 είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας με την KINESSO και τη The Newtons Laboratory, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη, ανάλυση και υλοποίηση των καμπανιών που απέδωσαν πραγματική επιχειρηματική αξία.

Τα Peak Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας στο performance marketing, αναγνωρίζοντας brands και agencies που ξεχωρίζουν για τη στρατηγική, τη δημιουργικότητα και τη μετρήσιμη απόδοση των ενεργειών τους.

Οι παρευρισκόμενοι από αριστερά στα δεξιά

1. Μαργαρίτα Καπέλλα, Senior Account Executive, KINESSO

2. Νίκος Μπροκαλάκης, Senior Account Strategist, KINESSO

3. Τίτος Κουτρέτσος, Digital Account Director, The Newtons Laboratory

4. Ειρήνη Πάσχου, Client Partner, KINESSO

5. Στεφανία Χατζόγλου, Digital Marketing–Paid Media, IKEA

6. Βαγγέλης Πίνης, Web E-commerce Administrator, IKEA

7. Μάγδα Μαραγκουδάκη, Chief Digital Officer, KINESSO

8. Μαρία Δάτσικα, Digital Account Manager, The Newtons Laboratory