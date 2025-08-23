Η H&M «ανοίγεται» στη Βραζιλία - Ο ανταγωνισμός με την Shein

Η σουηδική H&M άνοιξε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Βραζιλία το Σάββατο και ξεκίνησε τις διαδικτυακές της δραστηριότητες στη χώρα, όπου ήδη παράγει ορισμένα είδη, όπως υποδήματα και μαγιό.

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να ανοίξουν τέσσερα καταστήματα στην πολιτεία του Σάο Πάολο τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Ζοακίμ Περέιρα, διευθυντής της H&M Βραζιλία, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή.

«Αυτή η προσέγγιση της Βραζιλίας συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή χρειάστηκε χρόνια σχεδιασμού.

Η H&M στοχεύει να ανταγωνιστεί τοπικά, αλλά όχι απαραίτητα κινεζικές μάρκες όπως η Shein, οι οποίες συχνά έχουν τιμές κάτω του μέσου όρου, σύμφωνα με τα στελέχη.

«Στη Βραζιλία υπάρχουν πολλές εθνικές μάρκες που είναι πολύ καλές, πραγματικά πολύ καλές. Όσον αφορά την τιμή, όσον αφορά την ποιότητα. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ, πολύ ανταγωνιστική αγορά, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κινεζική ή τοπική εταιρεία», δήλωσε ο Περέιρα.

Το πρώτο κατάστημα στη Βραζιλία, σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο στο Σάο Πάολο, θα επικεντρώνεται στη γυναικεία μόδα. Το δεύτερο, που θα ανοίξει σύντομα, θα προσφέρει μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, όπως γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, αξεσουάρ και παπούτσια.

«Θέλουμε να έχουμε τιμές που να είναι προσιτές για όλους», δήλωσε ο Μάγκνους Όλσον, περιφερειακός διευθυντής της H&M για το Νότιο Ημισφαίριο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει την τοπική παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα τα παγκόσμια πρότυπα, δήλωσε ο Όλσον. Προς το παρόν, η H&M παράγει παπούτσια, μαγιό και τζιν στη Βραζιλία και εισάγει τα άλλα προϊόντα από διάφορες αγορές, όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Πορτογαλία.

Τα στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι η H&M θα ανοίξει τελικά καταστήματα και σε άλλες πολιτείες της Βραζιλίας, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αλυσίδα διαθέτει επίσης ένα κέντρο διανομής 25.000 τετραγωνικών μέτρων στη νοτιοανατολική πολιτεία Minas Gerais, το οποίο μπορεί να επεκταθεί σε περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα.