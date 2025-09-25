Η γερμανική Bosch ανακοινώνει περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας

Περίπου 13.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030 η γερμανική Bosch, η οποία πλήττεται από την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρία είχε ήδη πέρυσι ανακοινώσει μείωση 10.000 θέσεων εργασίας.

Η Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε νωρίτερα απόψε σχέδιο εξοικονόμησης πόρων και περικοπής θέσεων εργασίας, κυρίως σε γραμμές παραγωγής εντός Γερμανίας.

«Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της κινητικότητας και να συνεχίσουμε να μειώνουμε σε μόνιμη βάση τα έξοδά μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πολλά μέσα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας πέρα από το ήδη ανακοινωθέν επίπεδο. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε», δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος Εργατικού Δυναμικού της Bosch Στέφαν Γκρος.

Στο τέλος του 2024 η εταιρία απασχολούσε σχεδόν 417.900 εργαζόμενους παγκοσμίως - σχεδόν 11.600 λιγότερους από ό,τι στο τέλος του 2023. Στη Γερμανία, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά λίγο περισσότερο από 4.500 σε πάνω από 129.600 (-3,4%).



Νωρίτερα αυτό τον μήνα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου IAA του Μονάχου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σήμανε τον «κώδωνα» κινδύνου για το μέλλον της εγχώριας βιομηχανίας.



Συγκεκριμένα, ο Μερτς τόνισε τη σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η υπερβολική ρύθμιση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο.

«Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όχι μόνο για τα ηλεκτρικά οχήματα, εντείνεται. Αυτός ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος από την Κίνα και τις ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προστασία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της ευημερίας στη χώρα, δήλωσε ο Μερτς, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης του τομέα εν μέσω της στροφής προς τα ηλεκτρικά οχήματα.



«Δεν θέλουμε να περιοριστούμε σε μία μόνο λύση, θέλουμε ανταγωνισμό μεταξύ των καλύτερων ιδεών και της καλύτερης τεχνολογίας», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι θέλει να επεκτείνει την παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών στη Γερμανία για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.