Η εξωστρέφεια του ελληνικού καφέ: Πώς οι εγχώριες αλυσίδες χτίζουν παρουσία σε διεθνείς αγορές

Η ελληνική αγορά καφέ έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, εξέλιξη που δεν περιορίζεται εντός των συνόρων. Ελληνικές αλυσίδες καφέ διαμορφώνουν πλέον ένα νέο τοπίο εξωστρέφειας, διεκδικώντας μερίδιο σε ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού. Με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα αλλά κοινή στρατηγική στόχευση, επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την ισχυρή εγχώρια κουλτούρα καφέ και να την μετατρέψουν σε εξαγώγιμο προϊόν.

Η εξάπλωση των ελληνικών αλυσίδων στο εξωτερικό βασίζεται σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Η υψηλή κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα δημιούργησε ένα ώριμο και απαιτητικό περιβάλλον, στο οποίο οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να επενδύσουν σε ποιότητα και καινοτομία. Η εξοικείωση της εγχώριας αγοράς με το street coffee προσέφερε τεχνογνωσία σε ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε ραγδαία διεθνώς.

Επιπλέον, τα ευέλικτα franchise μοντέλα των ελληνικών αλυσίδων διευκολύνουν την ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές. Καθώς η εγχώρια αγορά ωριμάζει, οι εταιρείες στρέφονται πλέον σε νέες γεωγραφικές περιοχές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που απέκτησαν στον απαιτητικό ελληνικό ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, Coffee Island, Coffee Berry, Coffee Lab, Flocafe, Γρηγόρης, Mikel και Carpo αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ελληνικών αλυσίδων καφέ που έχουν θέσει ως στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους σε νέες αγορές ενδυναμώνοντας τις διεθνείς τους συνεργασίες.

Coffee Island

Το ντεμπούτο της στο Παρίσι έκανε πρόσφατα η Coffee Island εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης. Μέσα στο 2025 η αλυσίδα επέκτεινε το αποτύπωμά της σε τρεις στρατηγικές αγορές, την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Ινδία επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο του specialty coffee διεθνώς. Σημειώνεται ότι η Coffee Island διαθέτει μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ στην Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ, σήμερα η Coffee Island διαθέτει περισσότερα από 420 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Γαλλία & Ινδία), σε 4 ηπείρους.

Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της. Απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας. Η Coffee Island συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

Coffee Berry

Το νέο της κατάστημα στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης εγκαινίασε τον περασμένο Δεκέμβριο η Coffee Berry, συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη στο εξωτερικό. Η Ουγγαρία είναι πλέον η 6η χώρα, όπου οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν την εμπειρία των προϊόντων της εταιρείας.

Παράλληλα, η Coffee Berry, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης και της δυναμικής επέκτασής της σε αγορές του εξωτερικού, προχώρησε στη δημιουργία Advisory Board, ενισχύοντας περαιτέρω τη θεσμική της δομή και το διεθνές της αποτύπωμα. Το Advisory Board απαρτίζεται από διακεκριμένα στελέχη της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, με εμπειρία στη στρατηγική ανάπτυξη οργανισμών, το brand building και τη διεθνή επέκταση σε απαιτητικές αγορές.

Η Coffee Berry ξεκίνησε το ταξίδι της το 2003 και διαθέτει σήμερα περισσότερα από 220 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2025 ολοκλήρωσε, στη βάση του μοντέλου franchise, την παρουσία της σε 3 ηπείρους και 6 χώρες -Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Γερμανία, Μαρόκο, Ουγγαρία- αποτελώντας ένα από τα πλέον δυναμικά ελληνικά brand στον κλάδο του καφέ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνέχιση της επέκτασής της σε νέες αγορές του εξωτερικού τα επόμενα χρόνια.

Coffee Lab

Την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής καφέ στην Αίγυπτο με τοπικό συνεργάτη ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο η Coffee Lab, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και επιταχύνοντας το πλάνο ανάπτυξης στην Αραβική Χερσόνησο και τη Βόρεια Αφρική.

Η νέα παραγωγική μονάδα έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες του δικτύου της εταιρείας στην Αίγυπτο, το οποίο σήμερα αριθμεί 17 καταστήματα και διασφαλίζει την αποτελεσματική, σταθερή και ανταγωνιστική τροφοδοσία τόσο των υφιστάμενων σημείων όσο και των νέων αγορών στις οποίες εισέρχεται η Coffee Lab, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή κίνηση αποτελεί κομβικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον τομέα του B2B και B2C, σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για ποιοτικό specialty coffee.

Η Coffee Lab ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Χαλκίδα το 2009 και είναι η πρώτη αλυσίδα street coffee που εφαρμόζει ολοκληρωτικά το concept του 3rd wave coffee. Το 2012 έγινε η σύσταση της εταιρείας Coffee Lab με τη σημερινή της μορφή και το 2015 ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου franchise. Η αλυσίδα διαθέτει περισσότερα από 170 καταστήματα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα σε Αγγλία, Γερμανία, Αίγυπτο, Κύπρο, Βουλγαρία.

Flocafe

Το Flocafe είναι η αλυσίδα καφέ με τη μεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1994, όταν το πρώτο κατάστημα Flocafe άνοιξε τις πόρτες του στο κατάστημα της Λ. Κηφισίας καθιερώνοντας τον espresso στην ελληνική αγορά. Το 1995, η αλυσίδα δημιούργησε το πρώτο κατάστημα εκτός Αθήνας, ενώ το 2000 δημιουργήθηκε το πρώτο Flocafe σε πλοίο.

Το 2003 το σήμα Flocafe βγήκε για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας, στη Λευκωσία. Το 2014 το Flocafe έκανε ένα ακόμη βήμα εξέλιξης και επαναπροσδιορίστηκε ως FLOCAFE Espresso Room, το απόλυτο concept επικεντρωμένο αποκλειστικά στον καφέ ως συνολική εμπειρία, ενώ το 2015 εξελίσσει περαιτέρω το concept με το FLOCAFE Espresso Room Street.

Από το 1994 μέχρι σήμερα, το Flocafe μέλος του ομίλου εστίασης της Vivartia, του μεγαλύτερου ομίλου εταιριών στην Ελλάδα, αριθμεί περισσότερα από 100 καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Αίγυπτο, Κύπρο, Κουβέιτ, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κατάρ και Ολλανδία), ενώ κατέχει ηγετική θέση στις δραστηριότητες εντός των κλειστών αγορών (Εμπορικά κέντρα, Πλοία, Αεροδρόμια, Εθνικές Οδούς, Νοσοκομεία).

Γρηγόρης

Τη δυναμική του ανάπτυξη συνεχίζει η αλυσίδα Γρηγόρης με το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στην Κύπρο, φτάνοντας πλέον τα 11 καταστήματα στη χώρα. Ένα κατάστημα θα ανοίξει στη Λευκωσία και δύο στη Λάρνακα. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω επέκταση του brand στην κυπριακή αγορά αποτελεί η νέα συμφωνία Master Franchise, με την Zymi & Kafe LTD, εταιρεία του ομίλου Michaelas Group.

Στόχος είναι η υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου ενδυνάμωσης του brand και εδραίωσής του ως ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά franchise στον κλάδο του καφέ και του φαγητού στη Μεγαλόνησο. Τα νέα καταστήματα επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία του Γρηγόρη στην κυπριακή αγορά, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα ακόμη τεσσάρων καταστημάτων σε Πάφο, Λευκωσία και Λάρνακα.

Η ιστορία του Γρηγόρη ξεκινά το 1972 ενώ σήμερα με περισσότερα από 360 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρο, Ρουμανία και Γερμανία), η αλυσίδα συνεχίζει να επενδύει στην τοπική ανάπτυξη, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Mikel Coffee

Στην περαιτέρω ανάπτυξή της με νέες εμπορικές συμφωνίες προσβλέπει η αλυσίδα Mikel, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις της χρήσης 2024 που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Η πορεία της Mikel Coffee ξεκίνησε το 2008 από την πόλη της Λάρισας, όπου εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα, ενώ το 2015 έκανε το πρώτο της βήμα στο εξωτερικό ιδρύοντας την εταιρεία Mikel Coffee Company Ltd στο Λονδίνο.

Η διεθνής ανάπτυξη της Mikel γίνεται μέσω master franchise. Το σήμα, το επιχειρησιακό μοντέλο, η εκπαίδευση και η υποστήριξη παρέχονται από τη μητρική, ενώ την επένδυση και το λειτουργικό ρίσκο αναλαμβάνουν οι τοπικοί συνεργάτες.

Σήμερα, πάνω από 370 καταστήματα με το σήμα Mikel λειτουργούν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το δίκτυο εκτείνεται σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, με βασικές αγορές την Τουρκία, την Κύπρο, την Αλβανία, τη Γερμανία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ αναπτύσσονται δίαυλοι και προς αγορές της Ασίας. Στην Ελλάδα, η Mikel διαθέτει παραγωγική μονάδα στη Λάρισα, μέσω της οποίας παράγονται και διακινούνται προϊόντα του δικτύου.

Carpo

Η εταιρεία Carpo ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων. Διαθέτει σύγχρονη παραγωγική μονάδα και πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς. Τα τελευταία χρόνια υλοποιείται πρόγραμμα επέκτασης στο χώρο της λιανικής με την ανάπτυξη ενός καινοτομικού concept καταστημάτων όπου συνδυάζονται αρμονικά 3 βασικές κατηγορίες προϊόντων: καφές, ξηροί καρποί & σοκολάτα. Το Λονδίνο αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό το 2013, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας σε μια απαιτητική αλλά δεκτική διεθνή σκηνή.

Η επιτυχία στη βρετανική πρωτεύουσα άνοιξε τον δρόμο για τη Μέση Ανατολή, όπου τα καταστήματα στο Dubai Mall και, πιο πρόσφατα, στο Marina Mall στο 'Αμπου Ντάμπι, εδραίωσαν το brand ως πρεσβευτή της σύγχρονης ελληνικής πολυτέλειας. Επίσης μέσω αποκλειστικής συμφωνίας franchise με τον Όμιλο Americana Restaurants International Plc, η εταιρεία επεκτείνεται σε Κουβέιτ και Κατάρ, ενώ παράλληλα προβλέπεται η επέκταση του brand σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν.

Η πρώτη φάση υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασίας περιλαμβάνει την έναρξη λειτουργίας των πρώτων καταστημάτων στις αρχές του 2026 σηματοδοτώντας τη δυναμική είσοδο της Americana στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του premium food retail.