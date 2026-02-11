Η Euroins ξεκινά συνεργασία με την Extra Assistance από 1/2/2026

H Euroins, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Extra Assistance σε υπηρεσίες οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος, με ευνοϊκότερους όρους για τους ασφαλισμένους της.

Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί στη συστηματική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην αποτελεσματική, άμεση εξυπηρέτηση σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η επιλογή του νέου παρόχου έγινε με αυστηρά κριτήρια διασφαλίζοντας μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ασφαλισμένους μας, όπως την κατάργηση του ορίου εξυπηρετήσεων που ίσχυε μέχρι τώρα.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε σχετικά:

«Η επιλογή της Extra Assistance αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας άμεση υποστήριξη, αυξημένη διαθεσιμότητα και λύσεις που μειώνουν την ταλαιπωρία στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Extra Assistance, κ. Άρης Μπουσουλόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης της Extra Assistance, με σκοπό να αποτελέσει τον #1 προτιμώμενο προμηθευτή υπηρεσιών βοηθείας, καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την συνεργασία με την Euroins Ελλάδος, μέλος του Euroins Insurance Group (EIG) ενός εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της».