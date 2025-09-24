Η EmiCert Α.Ε. εντάσσεται στην ισχυρή διεθνή οικογένεια του CTI Group

Με πάνω από 20 χρόνια σταθερής παρουσίας και πρωτοπορίας στην αγορά πιστοποίησης CO2, η EmiCert Α.Ε. εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην επιχειρηματική της ιστορία, με την ένταξη της στον διεθνή Όμιλο CTI (Center Testing International Group Co., Ltd), ο οποίος θα αποκτήσει ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Πρόκειται για έναν ηγετικό φορέα Testing-Inspection-Certification (TIC), τον πρώτο δημόσια εισηγμένο οργανισμό TIC στην Κίνα, ο οποίος εδρεύει στην Shenzhen και απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζόμενους σε 260 υποκαταστήματα και 160 εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος εξυπηρετεί πάνω από 100.000 πελάτες σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της παραγωγής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών επιθεώρησης, επαλήθευσης, ελέγχου και πιστοποίησης, ενώ εκδίδει πάνω από 4 εκατομμύρια πορίσματα ελέγχων ετησίως. Διαθέτει ένα ευρύτατο πεδίο διαπιστεύσεων, καθώς και κατάλληλες αναγνωρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες χώρες.



Με την ένταξη της στον Όμιλο CTI, η EmiCert στοχεύει στον πολλαπλασιασμό του διεθνούς επιχειρηματικού της αποτυπώματος, αποκτώντας πρόσβαση σε τεράστιες νέες αγορές για καίρια αντικείμενα επαλήθευσης, όπως το CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), το ΕTS (Emissions Trading System), το Carbon Footprint, κ.α. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που σήμερα παρέχει με ένα πληρέστατο εύρος διαπιστεύσεων σε συναφή με τη βιωσιμότητα αντικείμενα. Παράλληλα, αυτή η εξαγορά αποτελεί στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων και του CTI Group, τόσο στις υφιστάμενες αγορές του, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.



Ο κ. Κώστας Αντωνιάδης, Managing Partner της EmiCert, σε δήλωση του για την συνεργασία με τον Όμιλο CTI υπογράμμισε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη στρατηγική συνεργασία που στηρίζεται και αναγνωρίζει την υψηλή και εξειδικευμένη μας εμπειρία, καθώς και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στο πεδίο της επαλήθευσης εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2). Ο CTI Group είναι ένας κορυφαίος Όμιλος one stop υπηρεσιών TIC, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα, που ανοίγει για εμάς νέους, διεθνείς ορίζοντες και προοπτικές, ισχυροποιώντας περαιτέρω την σταθερή και επιτυχημένη 20ετή πορεία μας με εστίαση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ο κύριος Κώστας Αντωνιάδης θα παραμένει στην Διοίκηση και Μετοχική Σύνθεση της EmiCert και θα εξακολουθήσει να έχει τη διεύθυνση των δραστηριοτήτων της.



Ο Richard Shentu, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CTI, εξέφρασε τις υψηλές προσδοκίες του για τη συνεργασία: «Η απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην EmiCert είναι ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική του CTI για την ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ. Η εξειδικευμένη εμπειρία της EmiCert στον τομέα της επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τις υπηρεσίες μας, ιδίως σε τομείς όπως το EU-ETS και το CBAM. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παρέχουμε πιο ακριβείς και αποτελεσματικές λύσεις «dual carbon» σε πελάτες του εξωτερικού, βοηθώντας τους να συμμορφωθούν με τους όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ για τη βιωσιμότητα».