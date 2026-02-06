Η Ελλάδα αποκτά θεσμική φωνή στην Ευρώπη για τις κατ’ οίκον υπηρεσίες

Για πρώτη φορά, ο τομέας των κατ’ οίκον υπηρεσιών στην Ελλάδα, ο οποίος περιλαμβάνει υπηρεσίες οικιακής υποστήριξης (housekeeping), φροντίδας παιδιών καθώς και υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, αποκτά θεσμική εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Athens Home Services εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υπηρεσιών προς Ιδιώτες (European Federation for Services to Individuals – EFSI), αποτελώντας την πρώτη ελληνική εταιρεία-μέλος της Ομοσπονδίας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου ο κλάδος των κατ’ οίκον υπηρεσιών στην Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά αρρύθμιστος, χωρίς ενιαία πρότυπα ποιότητας και λειτουργίας και χωρίς σαφές πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης. Το κενό αυτό επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα της απασχόλησης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέσω της Athens Home Services, η Ελλάδα εντάσσεται στον ευρωπαϊκό διάλογο και αποκτά πρόσβαση σε δοκιμασμένες πρακτικές για τον κλάδο των κατ’ οίκον υπηρεσιών, οι οποίες εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με ώριμα και ρυθμισμένα συστήματα, ενώ ταυτόχρονα αποκτά ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου για το μέλλον του κλάδου.

Η Athens Home Services εξειδικεύεται στη νόμιμη μετάκληση οικιακού προσωπικού από τρίτες χώρες, προσφέροντας στις ελληνικές οικογένειες ολοκληρωμένες, νόμιμες και ξεκάθαρες διαδικασίες απασχόλησης. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο recruitment και housekeeping training, το οποίο συνδυάζει την επιλογή προσωπικού με στοχευμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, επαγγελματισμού και αξιοπιστίας.

Όπως δήλωσε η Σμαρώ Μανιάτη, Ιδρύτρια της Athens Home Services: «Οι κατ’ οίκον υπηρεσίες στην Ελλάδα λειτουργούν εδώ και χρόνια χωρίς σαφές πλαίσιο. Η ένταξη στην EFSI είναι ένα ουσιαστικό βήμα ώστε η νόμιμη εργασία, η ποιότητα και η επαγγελματική αναγνώριση να γίνουν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.»

Η πορεία αυτή συνδέεται με την εικοσαετή δραστηριότητα της Σμαρώς Μανιάτη στον τομέα της νόμιμης απασχόλησης. Εκτός από την Athens Home Services, είναι Ιδρύτρια και CEO της EOS Workforce, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη νόμιμη και ηθική μετάκληση (ethical recruitment) εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες για κλάδους όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και το manufacturing, με έμφαση στη διαφάνεια και την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η EFSI ιδρύθηκε το 2006 και εκπροσωπεί εργοδοτικούς φορείς, εθνικές ενώσεις και εταιρείες κατ’ οίκον υπηρεσιών σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη θεσμική αναγνώριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ρύθμιση του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ένταξη της Athens Home Services στην EFSI σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη θεσμική ωρίμανση των κατ’ οίκον υπηρεσιών στην Ελλάδα και την ευθυγράμμισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα νόμιμης απασχόλησης και ποιότητας.