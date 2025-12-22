Η δυναμική του deal Allwyn – ΟΠΑΠ

Μια νέα εποχή για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων αναμένεται να σηματοδοτήσει η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, η οποία δημιουργεί έναν παγκόσμιο κολοσσό, με αποτίμηση 16 δισ. ευρώ και παρουσία σε περισσότερες από 15 αγορές.

Για αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγει και τους στρατηγικούς στόχους του deal Allwyn – ΟΠΑΠ μιλούν σε αποκλειστική συνέντευξή τους στο «Πρώτο Θέμα» ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, και η Katarina Kohlmayer, μέλος του Δ.Σ. της Allwyn και του ΟΠΑΠ, καθώς και CFO της KKCG.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στις προοπτικές της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ», τονίζουν ο κ. Chvatal και η κα Kohlmayer, εξηγώντας πώς η συνενωμένη εταιρεία θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους.

Επίσης, αναφέρονται στη δομή της συναλλαγής, στις σημαντικές προοπτικές του ομίλου και την επιλογή του Euronext Athens ως κύριας αγοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.

Διαβάστε τη συνέντευξη του Robert Chvatal και της Katarina Kohlmayer στο «Πρώτο Θέμα»:

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος για τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn;

Kohlmayer: Πιστεύουμε ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των εταιρειών μας είναι εξαιρετικά θετικά. Υπάρχουν ευκαιρίες για ισχυρή ανάπτυξη με την εξαγορά της PrizePicks και άλλες κινήσεις για τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ. Επίσης, νωρίτερα φέτος, κερδίσαμε τον διαγωνισμό για την ανανέωση της άδειας του Lotto στην Ιταλία, για άλλα εννέα χρόνια. Η συνένωση είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα, που απλοποιεί τη δομή του ομίλου Allwyn και διατηρεί την αξία του ΟΠΑΠ. Συνεπώς, θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η ιδανική στιγμή.

Ποιοι είναι οι πυλώνες του σχεδιασμού της συνένωσης; Ποιο είναι το αναπτυξιακό story;

Chvatal: Η πορεία της Allwyn όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζεται τόσο από οργανική, όσο και από μη οργανική ανάπτυξη. Είμαστε περήφανοι που όλες οι εταιρείες μας σημειώνουν ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης μεγαλύτερους από αυτούς του κλάδου και του ΑΕΠ των χωρών τους. Παράλληλα, οι επενδύσεις μας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένες. Η Betano (Kaizen) είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Επίσης, είμαστε περήφανοι που οι λοταρίες αποτελούν θεμέλιο για την Allwyn. Μας διαφοροποιούν στον κλάδο και είναι η βάση στην οποία έχουμε αναπτύξει και άλλες δραστηριότητές, σε τομείς όπως το iGaming και το casual gaming, μέσω της PrizePicks. Το δεύτερο στοιχείο του αναπτυξιακού story είναι η ραγδαία ανάπτυξη στην online αγορά, που αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τη retail αγορά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το retail μένει πίσω. Η Ελλάδα είναι το παράδειγμα για αυτό. Το τρίτο στοιχείο είναι η πιθανή εξέταση νέων ευκαιριών για εξαγορές στο μέλλον.

Τι ρόλο παίζει στον σχεδιασμό σας η εξαγορά της PrizePicks, ηγέτη στην αγορά των Daily Fantasy Sports (DFS) στις ΗΠΑ;

Chvatal: Εδώ και καιρό, αναζητούσαμε μια τέτοια επενδυτική ευκαιρία στις ΗΠΑ, ώστε να υποστηρίξουμε την αναπτυξιακή στρατηγική μας. Η αμερικανική αγορά λοταριών είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από την ευρωπαϊκή. Από την πλευρά μας, ως κορυφαίος Ευρωπαίος πάροχος, έχουμε επενδύσει στη Λοταρία του Ιλινόις. Ωστόσο, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των αμερικανικών λοταριών είναι ιδιαίτερα αργή. Έτσι, εξετάσαμε και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Μετά την εξαγορά της Instant Win Gaming (IWG), ήρθαμε σε συμφωνία για την εξαγορά της PrizePicks, που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των DFS. Η PrizePicks παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία εισόδου στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του sports & entertainment των ΗΠΑ – κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικά. Τα EBITDA της PrizePicks είναι λίγο κάτω από τα €350 εκατομμύρια, που είναι σημαντικό μέγεθος. Μόνο με επενδύσεις αυτής της κλίμακας μπορεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Η τεχνολογία είναι ένα κρίσιμο κομμάτι στα τυχερά παιχνίδια. Πώς θα αξιοποιήσετε τις τεχνολογικές λύσεις που διαθέτει πλέον η Allwyn;

Chvatal: Το μέλλον – η Allwyn του 2030, όπως αναφέρουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό μας – θα πρέπει να τροφοδοτείται από το brand μας και την αξιοποίηση της τεχνολογίας μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να προσφέρουμε ταχύτερα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε ενισχύσει τις τεχνολογικές δυνατότητες μας, τόσο μέσω εσωτερικού development, όσο και μέσω της εξαγοράς κορυφαίων στο είδος τους τεχνολογικών asset, όπως αυτά που διαθέτει η IWG, που αποτελεί κορυφαίο πάροχο περιεχομένου για eInstant παιχνίδια, και η Camelot Lottery Solutions, που παρέχει online πλατφόρμες λοταριών και υποδομές για τυχερά παιχνίδια. Επίσης, έχουμε έρθει σε συμφωνία για την εξαγορά της Novibet, ώστε να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες στοιχηματισμού και online παιχνιδιών της Allwyn, και της PrizePicks, του ηγέτη της αγοράς DFS στις ΗΠΑ, με μερίδιο περίπου 50%.

Ας επιστρέψουμε στην Ελλάδα και τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn. Μερίδα αναλυτών εξέφρασε επιφυλάξεις για την επόμενη μέρα, σε επίπεδο – λόγου χάρη – ταμειακών ροών, μόχλευσης και μερισματικής πολιτικής. Πώς το σχολιάζετε αυτό; Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ;

Kohlmayer: Μέχρι σήμερα, ο ΟΠΑΠ προσφέρει μια συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση, εστιάζοντας στην Ελλάδα και την Κύπρο και διαθέτοντας μια συγκεκριμένη, υψηλή μερισματική πολιτική, λόγω και της προπληρωμής της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των εσόδων (GGR) των αποκλειστικών παιχνιδιών του για την περίοδο 2020-2030. Το επόμενο διάστημα, ωστόσο, ο ΟΠΑΠ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει σημαντικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων αδειών, ενώ το όφελος από την προπληρωμή θα σταματήσει το 2030. Καθώς η αγορά στην Ελλάδα και την Κύπρο ωριμάζει, το αναπτυξιακό προφίλ του θα κινηθεί σε χαμηλούς μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Από την άλλη, η Allwyn έχει αποδείξει την ικανότητά της να επιλέγει νέες στρατηγικές που δημιουργούν ταμειακές ροές. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αν κοιτάξετε το ιστορικό της Allwyn, δημιουργήσαμε μια εταιρεία με pro forma EBITDA €1,9 δισεκατομμυρίων σχεδόν από το μηδέν, από τότε που ξεκινήσαμε, το 2012. Όλα τα κεφάλαια επανεπενδύθηκαν σε νέες ευκαιρίες και ταυτόχρονα καταβλήθηκαν υψηλά μερίσματα στην KKCG.

Από τότε που η Allwyn εισήλθε στον ΟΠΑΠ, έχουμε πετύχει πολλά. Η συνολική απόδοση για τους μετόχους (απόδοση μετοχής και μερισματική απόδοση) έφτασε στο 560%, ενώ έχουν διανεμηθεί συνολικά μερίσματα €13 ανά μετοχή. Κατανοώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετική απόδοση, όμως και η Allwyn έχει καταγράψει μια εξαιρετική πορεία από το 2012 μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη που αναμένουμε θα αντικατοπτρίζεται στην πορεία της μετοχής. Εκτός από την ελκυστική μερισματική πολιτική που θα διατηρηθεί, θα πρέπει να αναμένεται και υψηλότερη μετοχική απόδοση.

Συνεπώς, πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα, η προοπτική συνεχιζόμενων ανταμοιβών και μερισμάτων για τους μετόχους του ΟΠΑΠ θα είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη μέσω της συνενωμένης εταιρείας σε σχέση με τον αυτόνομο ΟΠΑΠ. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό.

Το μήνυμά μου προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ είναι: Δείτε τι έχουμε πετύχει στον ΟΠΑΠ, έχετε εμπιστοσύνη στο νέο εγχείρημα και θα φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και αποδόσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί επενδυτές του ΟΠΑΠ εστιάζουν στα μερίσματα και τις καταβολές μετρητών – και γι’ αυτό δεσμευτήκαμε ότι μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η διατήρηση μιας βιώσιμης μερισματικής πολιτικής, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή από το 2026 και μετά. Να σημειώσω, επίσης, ότι ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να αποτελεί μεγάλο μέρος της Allwyn. Όσον αφορά τα θέματα μόχλευσης, η Allwyn είχε πάντα την ικανότητα να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά.

Chvatal: Ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό που μας έφερε εδώ μέχρι σήμερα, δεν θα μας οδηγήσει πιο μακριά αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα.

Πριν λίγες μέρες, ανακοινώσατε την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών από τους όρους της συναλλαγής. Τι σας οδήγησε σε αυτήν την απόφαση;

Kohlmayer: Πήραμε αυτήν την απόφαση έπειτα από προσεκτική εξέταση του feedback των μετόχων του ΟΠΑΠ, των αναλυτών και της επενδυτικής κοινότητας. Από τον Οκτώβριο, έχουμε πραγματοποιήσει σειρά από roadshow, επαφές και συναντήσεις με επενδυτές.

Τo feedback τους για τις αναπτυξιακές προοπτικές της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ ήταν θετικό, καθώς δημιουργείται ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου μας, προέκυψε ότι η αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών από τους όρους της συναλλαγής θα διευκόλυνε τη δυναμική της και το συνολικό επενδυτικό story.

Πιστεύουμε πως το γεγονός ότι συνεχίζεται η ηγεσία και ο έλεγχος του Karel Komarek, του επιχειρηματία που είναι ο βασικός μέτοχος μας, είναι πολύ θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Allwyn. Με το μερίδιο του να ανέρχεται στο 75%, αυτό είναι εξασφαλισμένο για το άμεσο μέλλον. Έτσι, πήραμε αυτή την απόφαση, δείχνοντας έμπρακτα ότι πιστεύουμε ακράδαντα στις προοπτικές της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ και ότι θέλουμε τους μετόχους του ΟΠΑΠ μαζί μας , σε αυτό το νέο ταξίδι – όπως ακριβώς και όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Έχετε θέσει συγκεκριμένο όριο, με τη μορφή Δικαιώματος Εξόδου, για να πραγματοποιηθεί η συνένωση. Νιώθετε ασφαλείς με αυτό;

Kohlmayer: Ναι, νιώθουμε άνετα με το όριο του 5%. Πιστεύουμε ότι προσφέρουμε αξία στους μετόχους μέσω αυτής της συναλλαγής. Θέλουμε τη στήριξη των μετόχων. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και νέους επενδυτές και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ρευστότητα και να διατηρήσουμε την ελεύθερη διασπορά. Θα αποκτήσουμε τις μετοχές όσων επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, όπως – για παράδειγμα – funds που δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι μέτοχοι λόγω του καταστατικού τους. Όμως, παραμένουμε σίγουροι ότι, συνολικά, οι μέτοχοι θα δουν τα οφέλη της συναλλαγής. Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν έγκυρα το Δικαίωμα Εξόδου δεν αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ.

Τι έκρινε την απόφασή σας η κύρια εισαγωγή της συνενωμένης εταιρείας να παραμείνει στο Euronext Athens; Έχετε επιλέξει για το secondary listing μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης;

Kohlmayer: Ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης προς την ελληνική αγορά και οικονομία και την πρόοδο που έχουν καταγράψει, η συνενωμένη εταιρεία θα διατηρήσει την κύρια εισαγωγή της στο Euronext Athens. Πιστεύουμε ότι είναι θετικό για την εγχώρια κεφαλαιαγορά μια εταιρεία αυτού του μεγέθους να διατηρήσει την εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο. Επίσης, η μετοχή αναμένεται να παραμείνει στους δείκτες MSCI, κάτι που θα προσελκύσει νέο ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια. Όσον αφορά την παράλληλη εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, δεν έχουμε επιλέξει ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Προτεραιότητά μας είναι το ελληνικό χρηματιστήριο, η παραμονή στον δείκτη MSCI και η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής.