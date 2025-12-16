Η Cosmos Business Systems φέρνει «έξυπνη ενημέρωση» στους δρόμους της Πάτρας

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία σε συνεργασία με την Dotsoft το έργο του Δήμου Πατρέων με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου (Πράξη Π7 – Υποέργο 1).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 950.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), είχε στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων έξυπνων λύσεων “Smart City” για την ενημέρωση δημοτών και επισκεπτών στο κέντρο της Πάτρας σχετικά με διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις ΜΜΜ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης και της εμπειρίας στην πόλη.

Με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων:

Εξοικονόμηση καυσίμων & μείωση κυκλοφοριακού φόρτου.

Αποφυγή συνωστισμών και καλύτερη πληροφόρηση σε σημεία με οδικά συμβάντα.

Ενίσχυση εμπιστοσύνης ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των δημοτικών υπηρεσιών.

Αξιοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης επένδυσης του Δήμου σε GIS και της Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η Cosmos Business Systems αντιμετωπίζει έργα “έξυπνης πόλης” ως παρέμβαση κοινωνικής ευθύνης, γιατί βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα: μειώνουν άσκοπες μετακινήσεις και εκπομπές, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες και στις μετακινήσεις, με έμφαση και στην προσβασιμότητα.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, δήλωσε:

«Κάθε έργο “έξυπνης πόλης” έχει νόημα μόνο όταν μετατρέπεται σε απτό όφελος για τον πολίτη: λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη ασφάλεια και μια πόλη πιο λειτουργική για όλους. Για εμάς, αυτό είναι και η ουσία της κοινωνικής ευθύνης στην πράξη: τεχνολογία που επιστρέφει αξία στην κοινωνία και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής.»