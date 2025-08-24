Η αμερικανική Coca-Cola συνεργάζεται με την επενδυτική τράπεζα Lazard για να εξετάσει τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης, της βρετανικής αλυσίδας καφέ Costa, σύμφωνα τα όσα μετέδωσε το Reuters την Κυριακή, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει αρχικές συνομιλίες με έναν μικρό αριθμό πιθανών υποψηφίων αγοραστών της Costa, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων, ανέφερε πρώτο το Sky News, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Οι ενδεικτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν στις αρχές του φθινοπώρου, αλλά η πώληση δεν είναι οριστική, σύμφωνα με το Sky.

Η Coca Cola εξαγόρασε την Costa Coffee το 2018 για πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά καφέ, ανταγωνιζόμενη τις Starbucks και Nestle.

Η πιθανή πώληση της Costa Coffee, η οποία δραστηριοποιείται σε 50 χώρες, θα προστεθεί στο κύμα των συμφωνιών στον τομέα των συσκευασμένων τροφίμων, ο οποίος έχει σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να επεκταθούν για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πληθωρισμού των τιμών και των καταναλωτών που αναζητούν πιο υγιεινές επιλογές.

Σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του περασμένου μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola, Τζέιμς Κουΐνσι, άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν αλλαγές στις δραστηριότητες της Costa, λέγοντας: «Η επένδυσή μας στην Costa δεν είναι εκεί που θέλαμε να είναι από επενδυτικής άποψης.

«Βρισκόμαστε σε φάση αναστοχασμού σχετικά με τα όσα έχουμε μάθει, σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε να βρούμε νέους δρόμους για να αναπτυχθούμε στον τομέα του καφέ, συνεχίζοντας παράλληλα να λειτουργούμε με επιτυχία την Costa».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρείες τροφίμων αναζητούν πιο υγιεινά υποκατάστατα, ανταποκρινόμενες στην εκστρατεία «Make America Healthy Again» του υπουργού Υγείας Ρομπέρτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Τον Ιούλιο, η Coca-Cola συμφώνησε να χρησιμοποιεί πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στις Ηνωμένες Πολιτείες.