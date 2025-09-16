Η Berenberg ξεκινά αξιολόγηση «αγοράς» για τη Ferrari, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μάρκας

Η Berenberg ξεκίνησε την κάλυψη της Ferrari NV με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 484 ευρώ, υπογραμμίζοντας την ισχυρή κληρονομιά της μάρκας και την τιμολογιακή της ισχύ. Η εταιρεία, με τρέχουσα αποτίμηση 87,66 δισ. δολαρίων, εμφανίζει εξαιρετική οικονομική ευρωστία, καταγράφοντας βαθμολογία Piotroski 9, σύμφωνα με στοιχεία της InvestingPro, που παρουσιάζει το investing

Η ερευνητική εταιρεία τονίζει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της Ferrari, η οποία βασίζεται σε υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου παρά την εκτιμώμενη μέτρια αύξηση όγκου πωλήσεων. Η Ferrari καταγράφει εντυπωσιακή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 48% και υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 51,2%.

Η Berenberg εκτιμά ότι οι επενδυτές μπορούν να επιτύχουν ελκυστικές αποδόσεις μέσω της τιμολογιακής στρατηγικής και της αύξησης των ελεύθερων ταμειακών ροών. Η ανάλυση της InvestingPro προσφέρει περισσότερες από 15 βασικές πληροφορίες για την οικονομική απόδοση της Ferrari.

Η Berenberg εντοπίζει βραχυπρόθεσμους παράγοντες για τη μετοχή, όπως η ημέρα κεφαλαιαγοράς τον Οκτώβριο και οι επερχόμενες ανακοινώσεις νέων μοντέλων. Η πραγματική ζήτηση της Ferrari εκτιμάται περίπου δύο έως τρεις φορές υψηλότερη από τον ετήσιο όγκο αποστολών της. Η εταιρεία διατηρεί ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών 18–24 μηνών και υψηλή πιστότητα πελατών, με το 81% των πωλήσεων του 2024 να κατευθύνεται σε υπάρχοντες ιδιοκτήτες και το 48% αυτών να κατέχει ήδη περισσότερα οχήματα Ferrari.

Η στρατηγική περιορισμένης παραγωγής της Ferrari, που αφήνει «ένα αυτοκίνητο λιγότερο από τις απαιτήσεις της αγοράς», ενισχύει τη θέση της στην premium κατηγορία πολυτελών αυτοκινήτων. Παρά τη χαμηλότερη από τις προβλέψεις επίδοση του δευτέρου τριμήνου 2025 (EPS 2,38 δολάρια έναντι αναμενόμενων 2,40 δολαρίων και έσοδα 1,79 δισ. δολαρίων έναντι αναμενόμενων 1,82 δισ.), ορισμένες τράπεζες βλέπουν ευκαιρίες.

Η Deutsche Bank αναβάθμισε τη μετοχή από Διακράτηση σε αγορά, με τιμή-στόχο 520 ευρώ, επικαλούμενη το επερχόμενο supercar F80, πιθανά περιθώρια EBIT άνω του 30% και σχέδιο επαναγοράς μετοχών 3 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η CFRA υποβάθμισε τη Ferrari από διακράτηση σε πώληση, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 350 δολάρια, εκφράζοντας ανησυχίες για επιβράδυνση ανάπτυξης και περιορισμένη αύξηση αποστολών και εσόδων.

Αυτές οι διαφορετικές αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν ποικίλες απόψεις των αναλυτών για τη μελλοντική πορεία της Ferrari.