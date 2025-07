Η AXIA Ventures Group αναδεικνύεται ως Best for Research στην Ελλάδα από τα Euromoney Awards for Excellence 2025

Η AXIA Ventures Group (“AXIA”) ανακοινώνει τη βράβευσή της ως “Best for Research in Greece” από τα Euromoney Awards for Excellence 2025, αναδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευσή της στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών ανάλυσης μετοχών στην επενδυτική κοινότητα.



Τα Euromoney Awards for Excellence συγκαταλέγονται στις πιο αναγνωρισμένες διακρίσεις στον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό χώρο.



Με γνώμονα την απόδοση, την καινοτομία και την ηγεσία, τα Euromoney αναδεικνύει κάθε χρόνο τα ιδρύματα που θέτουν τα πρότυπα στον κλάδο. Οι βραβεύσεις βασίζονται σε μια εμπεριστατωμένη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία συνδυάζει ποσοτικά στοιχεία και εξειδικευμένη γνώση της αγοράς, αποτελώντας σημείο αναφοράς για κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διεθνώς.



Η ομάδα Research της AXIA, αναγνωρίζεται ευρέως για το βάθος, τη συνέπεια και τη διορατικότητά της στην αγορά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας αναλύσεις που υποστηρίζουν εκατοντάδες θεσμικούς πελάτες σε τέσσερις ηπείρους. Με κάλυψη άνω των 36 εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 97% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η AXIA έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για επενδυτές που αναζητούν έγκυρη, έγκαιρη και ουσιαστική ανάλυση στις αγορές μετοχών Ελλάδας και Κύπρου.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, η ομάδα Research της AXIA διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και της επενδυτικής κοινότητας, υποστηρίζοντας τα ανώτερα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων στο να διαμορφώσουν αποτελεσματικά την επενδυτική τους αφήγηση και να προσεγγίσουν στοχευμένα και με ακρίβεια το παγκόσμιο επενδυτικό κοινό.



Το ολοκληρωμένο φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών της AXIA, οι οποίες εκτείνονται από καθημερινές ενημερώσεις της αγοράς, ανασκοπήσεις αποτελεσμάτων, κλαδικές και μακροοικονομικές αναλύσεις, έως εξειδικευμένη κάλυψη μεμονωμένων μετοχών συνέχισαν να διευρύνονται σε περισσοτέρους κλάδους, εταιρείες και ερευνητικά προϊόντα.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, η ΑΧΙΑ εξέδωσε δημοσιεύσεις, οι οποίες περιείχαν σαφείς εκτιμήσεις και εφαρμόσιμες συστάσεις, και προχώρησε στην έναρξη κάλυψης εταιριών με αφορμή επικείμενα IPOs ή αξιοσημείωτες εταιρικές εξελίξεις, βοηθώντας έτσι τους επενδυτές να αξιοποιήσουν έγκαιρα τις ευκαιρίες στην ελληνική κεφαλαιαγορά.



Η αναγνώριση της AXIA έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος των επενδυτών για την ελληνική αγορά, με τις εγχώριες κεφαλαιαγορές να κερδίζουν δυναμική εν μέσω αναβαθμίσεων της χώρας και επιτάχυνσης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Η εταιρεία, βασιζόμενη σε δεδομένα, εξειδικευμένη γνώση τομέων και στενή ευθυγράμμιση με τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών, έχει εδραιώσει τον ρόλο της ως η βασική πηγή έρευνας στην Ελλάδα.



Ο κ. Κωνσταντίνος Ζουζούλας, Managing Director και Head του τμήματος Research της AXIA δήλωσε: «Είναι τιμή για την ομάδα μας η βράβευση ως ‘Best for Research in Greece’ από το Euromoney. Αυτό το βραβείο αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην αριστεία, την ακεραιότητα και το βάθος σε κάθε μας δράση. Ο ρόλος μας ξεπερνά την απλή ανάλυση αριθμών, στοχεύουμε στο να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των εταιρειών και των παγκόσμιων επενδυτών μέσω εμβριθούς και προσεκτικής έρευνας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την αφοσίωση της ομάδας μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επέκταση του φάσματος υπηρεσιών μας και στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων στην ανάλυση μετοχών στην ευρύτερη ελληνική και κυπριακή αγορά».