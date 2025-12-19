Η AstraZeneca Ελλάδας Πρωταγωνιστής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σημαντική διπλή διάκριση απέσπασε η AstraZeneca Ελλάδας στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που αναδεικνύουν πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. Η εταιρεία αναδείχθηκε Πρωταγωνιστής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ βραβεύτηκε και στην κατηγορία Volunteering Programs για το περιβαλλοντικό και εθελοντικό πρόγραμμα «Προστατεύουμε το Περιβάλλον με Πράξεις».

Αναφερόμενη στη βράβευση της εταιρείας, η κα. Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communications & Patient Advocacy Manager της AstraZeneca επεσήμανε: «Η διπλή αυτή διάκριση αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας στην AstraZeneca. Αντανακλά τη βαθιά δέσμευση της εταιρείας μας απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τη δύναμη του εθελοντισμού των ανθρώπων μας. Για εμάς, η υγεία των ανθρώπων συνδέεται άρρηκτα με την υγεία του πλανήτη. Οι δράσεις της AstraZeneca δημιουργούν σημαντική επίδραση στον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

Η διάκριση ως Πρωταγωνιστής Βιώσιμης Ανάπτυξης αποδόθηκε στην AstraZeneca από τις Επιτροπές Αξιολόγησης του θεσμού, οι οποίες αναγνώρισαν την ολιστική προσέγγιση της AstraZeneca στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από τις επτά πρωτοβουλίες της που κατέθεσε η εταιρεία στους τρεις πυλώνες ESG: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Β. & Ελ. Γουλανδρή. Την απονομή έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ το βραβείο παρέλαβε η κα Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communication & Patient Advocacy Manager της AstraZeneca.

Παράλληλα, η εταιρεία βραβεύτηκε στην κατηγορία Volunteering Programs για την πολυετή και ολοκληρωμένη πρωτοβουλία «Προστατεύουμε το Περιβάλλον με Πράξεις», η οποία περιλαμβάνει δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους εργαζομένους της AstraZeneca.

Η βράβευση αφορά δράσεις που ολοκληρώθηκαν από το 2019 έως το 2024, όπως:

καθαρισμούς ακτών σε όλη την Ελλάδα,

αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών,

ενεργειακή αναβάθμιση πάρκων με ηλιακές κολώνες LED,

εκπαιδευτικά σεμινάρια για μαθητές,

πλήρη μετάβαση του εταιρικού στόλου σε ηλεκτρικά οχήματα.

Μόνο την τελευταία διετία και με τη συμμετοχή 250 εργαζομένων σε όλη τη χώρα, η AstraZeneca έχει προχωρήσει σε δενδροφύτευση και φροντίδα 15.000 δένδρων, ενώ ο στόχος μέχρι το 2030 είναι η φύτευση 30.000 δένδρων σε όλη την Ελλάδα. Η δράση εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία AZ Forest, η οποία στοχεύει στη φύτευση 200 εκατομμυρίων δέντρων παγκοσμίως έως το 2030.

Η AstraZeneca είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, που εστιάζει στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ογκολογία, τις Σπάνιες Παθήσεις και τη Βιοφαρμακευτική, συμπεριλαμβανομένων των Καρδιαγγειακών, Νεφρικών και Μεταβολικών παθήσεων, Αναπνευστικών παθήσεων και στην Ανοσολογία.

Με έδρα το Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, η AstraZeneca δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα φάρμακά της χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την AstraZeneca μπορείτε να βρείτε εδώ.