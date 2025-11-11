Η AMD προβλέπει ετήσια αύξηση εσόδων κατά 35% τα επόμενα πέντε χρόνια

Η AMD αναμένει αύξηση των ετήσιων εσόδων της κατά μέσο όρο περισσότερο από 35% τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα προϊόντα της για data centers.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, παρουσίασε τις προβλέψεις αυτές την Τρίτη σε εκδήλωση της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, όπου προέβλεψε επίσης ότι τα έσοδα της AMD από AI data centers θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 80% κατά την ίδια περίοδο.

Η Σου εκτίμησε ότι η συνολική αγορά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των επιταχυντών, των επεξεργαστών και των προϊόντων δικτύωσης, θα φτάσει το 1 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Η μετοχή της AMD έχει σχεδόν διπλασιαστεί φέτος, ενισχυμένη από συμφωνίες με εταιρείες όπως η OpenAI και η Oracle Corp. Αυτές οι συμφωνίες έχουν επικυρώσει την ποιότητα των προϊόντων της AMD και έχουν δείξει ότι η τεχνολογία της μπορεί να κατακτήσει ένα σημαντικό μέρος των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται σε νέα data centers.

Η επικαιροποιημένη μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με το αν οι τεράστιες δαπάνες για νέα συστήματα υπολογιστών για εργασίες AI μπορούν να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα.