Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ανακοινώνουν τροποποίηση των όρων της συνένωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους

Η Allwyn International AG (εφεξής «Allwyn») και η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «ΟΠΑΠ») συμφώνησαν, έπειτα από ανατροφόδοτηση που έλαβαν από την επενδυτική κοινότητα, να αφαιρέσουν την εξεταζόμενη έκδοση προνομιούχων μετοχών που σχετιζόταν με τη συναλλαγή για τη συνένωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους (εφεξής η «Συναλλαγή»), η οποία ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025 (εφεξής η «Αρχική Ανακοίνωση»). Επίσης, ο ΟΠΑΠ ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για την έγκριση των διαφόρων σταδίων της Συναλλαγής, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες και σχετικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ συμφώνησαν ότι η Allwyn δεν θα λάβει τις προνομιούχες μετοχές με τα αυξημένα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες προβλέπονταν υπό τους όρους Συναλλαγής, όπως αυτοί είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως. Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης αλλαγής, η Allwyn θα λάβει μόνο κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της στον ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της δημιουργίας της «Συνενωμένης Εταιρείας».

Η αφαίρεση της εξεταζόμενης έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allwyn και του ΟΠΑΠ να συνεχίσουν τη μακροπρόθεσμη σχέση με τους υφιστάμενους επενδυτές. Η αλλαγή στη δομή της συναλλαγής ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου και τα οικονομικά δικαιώματα για τους μετόχους. Το αναμενόμενο ποσοστό της Allwyn θα διατηρηθεί στο 78,5%, όπως αναφέρεται στην Αρχική Ανακοίνωση1. Στο ίδιο πλαίσιο, το ποσοστό της KKCG (βασικού μετόχου της Allwyn) θα διατηρηθεί στο 75,1%. Ωστόσο, τα δικαιώματα ψήφου της KKCG θα μειωθούν από το 85,0% στο 75,1%, λόγω της τροποποίησης των όρων. Με την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών, ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα λάβει η Allwyn θα προσαρμοστεί αναλόγως, ώστε να διατηρηθεί το ποσοστό της στο 78,5%, χωρίς να επηρεάζεται η αξία της Συναλλαγής .

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ για την έγκριση των διαφόρων σταδίων της προηγουμένως ανακοινωθείσας Συναλλαγής, η οποία πλέον τροποποιείται κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αναμένουν ότι η Συνενωμένη Εταιρεία θα συνεχίσει να είναι επιλέξιμη για ένταξη στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI και της FTSE. Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ επιβεβαιώνουν, επίσης, ότι οι μέτοχοι της Συνενωμένης Εταιρείας θα λάβουν ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή έπειτα από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ως ελβετική εταιρεία που θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (που αποτελεί πλέον μέλος της Euronext N.V.), η Συνενωμένη Εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, δημοσιοποίησης και διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn και ο ΟΠΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι ο Λόρδος Sebastien Coe CH KBE προτείνεται να οριστεί ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, προτείνεται επίσης να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Επιπλέον, η Allwyn και ο ΟΠΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουν ότι η κα. Cherrie Chiomento προτείνεται να συνεχίσει να διατελεί Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αναμένεται να οριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Συνενωμένης Εταιρείας, ρόλους που κατέχει και στον ΟΠΑΠ από το 2022, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εταιρική διακυβέρνηση και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του ΟΠΑΠ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνενωμένης Εταιρείας θα απαρτίζεται κατά 50% από ανεξάρτητα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Paul Schmid, Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Allwyn, καθώς και ενός επιπλέον ανεξάρτητου μέλους, που θα οριστεί στο μέλλον.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ ενθαρρύνουν θερμά τους μετόχους να εγκρίνουν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ώστε να καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία ενός εισηγμένου παγκόσμιου πρωταθλητή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με βάση την Ελλάδα, και να ενισχύσουν τη μακροχρόνια σχέση τους με την Allwyn και την KKCG, μέσω της ανταλλαγής μεριδίων στον ΟΠΑΠ για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα της Allwyn.