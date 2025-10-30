Η AEGEAN επενδύει στη νέα γενιά πιλότων και ανακοινώνει την έναρξη ενός ακόμη κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών

Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη ενός ακόμη κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων που υλοποιεί από το 2018, προσφέροντας και φέτος σε 40 νέους και νέες την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες πιλότοι. Το πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των διδάκτρων για την απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας, έχει στόχο τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς των πιλότων της εταιρείας, συμβάλλοντας παράλληλα στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Από το 2018, το Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων της AEGEAN έχει ήδη δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 240 νέους και νέες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κλάδο της αεροπορίας. Από αυτούς, οι 130 έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και βρίσκονται σήμερα στα πιλοτήρια του στόλου της AEGEAN και της Olympic Air, ενώ ακόμη 110 υποψήφιοι είναι αυτή τη στιγμή σε στάδιο εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με δύο από τις πιο αναγνωρισμένες σχολές αεροπορίας στην Ελλάδα, την Global Aviation και την Egnatia Aviation, η AEGEAN διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, απαραίτητη για την απόκτηση του πτυχίου επαγγελματία πιλότου. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας, οι υποψήφιοι συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στον τύπο αεροσκάφους στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο AEGEAN│CAE Flight Training Center, το οποίο βρίσκεται στην νέα τεχνική βάση της εταιρείας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, εξασφαλίζεται και η άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση στα πιλοτήρια των αεροσκαφών της AEGEAN και της OLYMPIC Air.

Το πρόγραμμα διάρκειας έως 20 μηνών, διευκολύνει ουσιαστικά την πρόσβαση νέων ταλέντων σε μια απαιτητική και υψηλού κόστους επαγγελματική κατάρτιση, όπου το συνολικό κόστος εκπαίδευσης για κάθε πιλότο υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ. Η συνολική επένδυση της AEGEAN στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων έως σήμερα ξεπερνά τα 15εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση για την ανάπτυξη νέων επαγγελματιών στον κλάδο. Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται και για την εκπαίδευση Μηχανικών Αεροσκαφών.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο υποτροφιών έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας του προγράμματος εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων στην ιστοσελίδα της AEGEAN εδώ και να επικοινωνήσουν για όποιες συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες μέσω email στο [email protected].