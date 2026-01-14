Η AEGEAN διοργανώνει Open Days για πληρώματα καμπίνας στην Αθήνα στις 21 και 22 Ιανουαρίου

Η AEGEAN διοργανώνει Open Days στην Αθήνα την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στο πλαίσιο της περαιτέρω στελέχωσης των πληρωμάτων καμπίνας. Από τις 10:00 έως τις 18:00, στελέχη της AEGEAN, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της χώρας, θα υποδέχονται τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας ενημέρωση για τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των αερομεταφορών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την AEGEAN και την αναπτυξιακή της πορεία μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις, να εξοικειωθούν με την εταιρική κουλτούρα φιλοξενίας της, καθώς και να ενημερωθούν για τον ρόλο και τη καθοριστική συμβολή των πληρωμάτων καμπίνας στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιοτικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η συμμετοχή στα Open Days της AEGEAN προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία σε όσες και όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στον αεροπορικό κλάδο ως μέλη πληρώματος καμπίνας της AEGEAN και της Olympic Air, με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και τη δυνατότητα απόκτησης ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Με την ολοκλήρωση των Open Days, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με επιπλέον στάδια αξιολόγησης και συνεντεύξεων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσής τους στο νέο, υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο πληρωμάτων της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο είναι διαθέσιμες εδώ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της AEGEAN για τη συνεχή ενίσχυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο των πληρωμάτων καμπίνας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στην ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία.