Η ADACOM μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ν. Ευρώπη με όλα τα Microsoft Security Specializations

Η ADACOM, μέλος του Ομίλου IDEAL Holdings και κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδικασίας πιστοποίησης και την απόκτηση της Microsoft Cloud Security Specialization. Η διάκριση αυτή καθιστά την ADACOM μία από τις ελάχιστες εταιρείες στη Νότια Ευρώπη που πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις της Microsoft στην προστασία οργανισμών από σύνθετες ψηφιακές απειλές, διαθέτοντας όλες τις Security πιστοποιήσεις: Cloud Security, Identity & Access Management, Data security, Threat Protection.

Η Microsoft Cloud Security Specialization αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές εξειδικεύσεις στο Microsoft Partner Program, αναγνωρίζοντας συνεργάτες που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, ώριμες διαδικασίες και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας στο cloud. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η ADACOM διαθέτει:

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση προηγμένων λύσεων Cloud Security.

Πιστοποιημένες ομάδες ειδικών σε Microsoft Security τεχνολογίες.

Ισχυρό portfolio επιτυχημένων έργων σε απαιτητικούς πελάτες, εντός και εκτός Ελλάδος.

Συνεχή επένδυση σε υπηρεσίες που ενισχύουν την προστασία υποδομών, δεδομένων και ταυτοτήτων στο cloud.

«Η απόκτηση της Microsoft Cloud Security Specialization αποτελεί σημαντική στρατηγική διάκριση για την ADACOM και αναγνώριση της πολυετούς μας αφοσίωσης στην κυβερνοασφάλεια. Εδώ και πάνω από 25 χρόνια, προστατεύουμε κρίσιμες υποδομές και οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της Microsoft. » δήλωσε ο κ. Πάνος Σωτηρίου, CTO ADACOM.

Με τη στρατηγική αυτή πιστοποίηση, η ADACOM ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος συνεργάτης της Microsoft στην περιοχή, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών με γνώμονα την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την καινοτομία.

«Η ADACOM αποτελεί κορυφαίο συνεργάτη στη Νότια Ευρώπη, έχοντας επιτύχει και τα τέσσερα Security Specializations της Microsoft, γεγονός που υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις τεχνολογίες μας. Με προσέγγιση που συνδυάζει ακρίβεια και αξιοπιστία σε κάθε έργο, αναδεικνύει τη σημασία της κυβερνοασφάλειας ως θεμέλιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.» δήλωσε ο Berkay Mimaroglu, Partner Technical Director, South Europe, Microsoft.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Συνεχίζουμε δυναμικά!