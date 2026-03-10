«Η Active αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας»

Η Active, στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και την συντήρηση υπάρχοντος, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, με στόχο την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους άνω των €2εκ., περιλαμβάνει δυο έργα, τα οποία αφορούν συνολικά 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τους.

Με την υλοποίηση των έργων αυτών, η Active συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των υποδομών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της χώρας, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας εκπαίδευσης και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η Active παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την δημόσια Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας με υπευθυνότητα και αξιοπιστία τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.