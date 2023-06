Η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύεται πολλαπλώς για την καινοτομία της και τον σεβασμό προς το περιβάλλον

Η ΑΒ Plus και οι βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος της ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκαν στα Loyalty Awards και στα Energy Mastering Awards. Εδώ και 26 χρόνια η ΑΒ προσφέρει στους πελάτες της ένα από τα πλέον ιστορικά προγράμματα πιστότητας στην ελληνική αγορά. Η συνεχώς εξελισσόμενη και εναρμονισμένη με τις ανάγκες της αγοράς, ΑΒ Plus, αποτελεί κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στοιχείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό για την εταιρεία, καθώς θεωρείται από τους πελάτες «η κάρτα Loyalty με τα περισσότερα οφέλη». Η ΑΒ Βασιλόπουλος, ξεχώρισε, ταυτόχρονα, και στα Energy Mastering Awards 2023, μια διοργάνωση, που επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, την εξοικονόμηση πόρων και λειτουργικών δαπανών.

Αναλυτικότερα, η AB Plus αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της φροντίδας που δείχνει η ΑΒ στους πελάτες της, παρέχοντας τους πρωτοποριακές λύσεις και μια αξεπέραστη αγοραστική εμπειρία. Με κάθε δράση της, αναζητά διαρκώς το καινούριο, το καινοτόμο και το διαφορετικό, για να προσφέρει το καλύτερο, σε όλους και τον καθέναν ξεχωριστά. Με δυνατότητες που κάνουν τα ψώνια στα ΑΒ πιο εύκολα, γρήγορα, προσωπικά και κυρίως πιο οικονομικά για κέρδος κάθε μέρα! Για όλα αυτά διακρίθηκε στα φετινά Loyalty Awards και αναδείχθηκε ως μεγάλος νικητής κατακτώντας τον τίτλο «Loyalty Brand of the Year», το κορυφαίο βραβείο του θεσμού, κερδίζοντας, συνολικά, 15 βραβεία, 2 Platinum, 8 Gold, 5 Bronze.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, ξεχώρισε ταυτόχρονα και στα Energy Mastering Awards 2023, μια διοργάνωση όπου επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την εξοικονόμηση πόρων και λειτουργικών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη), όπως και κάθε στροφή στις «πράσινες» πρακτικές. Η ΑΒ διακρίθηκε σε πέντε κατηγορίες, με κορυφαίο το Βραβείο WINNER για την υποψηφιότητα με τίτλο “Βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία καταστημάτων σούπερ μάρκετ”, ενώ έλαβε επιπλέον 2 Gold, 1 Silver και 1 Bronze βραβεία. Τα συγκεκριμένα βραβεία είναι ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς βραβεύουν τους πρωτοπόρους στον κλάδο και αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αειφόρο ανάπτυξη.

Με συνεχείς πρωτιές σε κάθε τομέα η ΑΒ αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη των πάνω από 2 εκ. πελατών της, εδώ και 83 χρόνια, συνιστά τη μεγαλύτερη απόδειξη αξιοπιστίας. Πάντοτε με την ίδια χαρά, την αφοσίωση και το μεράκι επιδιώκει να προσφέρει το καλύτερο σε όλους και τον καθέναν ξεχωριστά.

ΑΒ Βασιλόπουλος. Εδώ, το καλό είναι για όλους.