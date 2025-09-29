Huawei Enterprise Roadshow 2025: Ο κλάδος του τουρισμού συναντά την καινοτομία στη ΔΕΘ

Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Huawei ανέδειξε το ισχυρό αποτύπωμά της στον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών και επιχειρήσεων, με έμφαση σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη αλλά και ο τουρισμός που είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Με 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η εταιρεία πρωτοστατεί στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής που συνδυάζουν καινοτομία και βιωσιμότητα.

Αναλυτικότερα, στο Exhibition Truck της Huawei, που στάθμευσε στην πλατεία ΧΑΝΘ, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν λύσεις που υποστηρίζουν τις τουριστικές μονάδες και τα ξενοδοχεία με σύγχρονες υποδομές που βελτιώνουν τόσο την αποδοτικότητά τους όσο και την εμπειρία των επισκεπτών, ενώ μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος. Στο επίκεντρο βρέθηκε η λύση “Fiber To The Office (FTTO) Solution for Hotels”, μια μοναδική υποδομή δικτύου οπτικών ινών που μειώνει τις ανάγκες καλωδίωσης κατά 80% και εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.

Η προτεινόμενη λύση της Huawei προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη αφού εξασφαλίζει πλήρη και αξιόπιστη κάλυψη Wi-Fi 6/7 στα ξενοδοχεία, προσφέροντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για επισκέπτες και προσωπικό, με υποστήριξη τηλεφωνίας, υπολογιστών και Internet Protocol Television (IPTV). Παράλληλα, προσφέρει αυτόματη βελτιστοποίηση με υψηλές ταχύτητες περιήγησης και έξυπνο, AI-υποβοηθούμενο έλεγχο των δωματίων για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.

Η λύση αυτή σε επίπεδο λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ) είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς προσφέρει έξυπνη διαχείριση συστημάτων Ο&Μ, με γρήγορη ανάπτυξη και εντοπισμό βλαβών με ένα κλικ, προσφέροντας τη δυνατότητα ανίχνευσης και επίλυσης προβλημάτων. Το πιο σημαντικό ενδεχομένως εδώ, είναι ότι η συγκεκριμένη λύση είναι φιλική προς το περιβάλλον, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της οπτικής ίνας και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO₂, ενώ η απλοποιημένη αρχιτεκτονική της μειώνει και το κόστος.

Με τις σύγχρονες λύσεις που προσφέρει, η Huawei, ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις του κλάδου, το προσωπικό που απασχολούν και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η παρουσία της εταιρείας στη ΔΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας Enterprise Roadshow 2025, η οποία από τον Μάρτιο έχει ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, η Ζυρίχη, το Άμστερνταμ, η Βαρσοβία και η Κωνσταντινούπολη.