Holland & Barrett: Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς με ασυναγώνιστη προσφορά στο best selling Ωμέγα 3 και στήριξη στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Η Holland & Barrett, εταιρία του ομίλου Fourlis, μαζί με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τιμά για 2η χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου και θυμίζει σε όλους μας την ανάγκη για πρόληψη απέναντι στον κίνδυνο που εγκυμονεί η Καρδιαγγειακή Νόσος (ΚΑΝ).

Φέτος, από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, το best selling συμπλήρωμα για την καρδιά Ωμέγα 3 της Holland & Barrett προσφέρεται σε ασυναγώνιστη τιμή – από 23,99€ μόνο 9,99€ – με στόχο να αναδείξει τη σημασία της καρδιαγγειακής υγείας και της σωστής φροντίδας της καρδιάς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Holland & Barrett συνεχίζει για 2η χρονιά τη συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά που θα πραγματοποιείται στα 11 καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα hollandandbarrett.gr, η Holland & Barrett θα προσφέρει 1€ στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο τους.

Η Holland & Barrett συνεχίζει να προάγει την υγεία και την ευεξία, μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και δράσεις που δίνουν πίσω στην κοινωνία.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με ιατρική δράση σε 75 χώρες παγκοσμίως – και στην Ελλάδα. Από το 1971, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κρίσεων, παρέχοντας επείγουσα ιατρική φροντίδα σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Ανακαλύψτε περισσότερες επιλογές στο ηλεκτρονικό κατάστημα: https://www.hollandandbarrett.gr/