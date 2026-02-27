Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ : Εξαιρετικά αποτελέσματα για το 2025

Καθαρές πωλήσεις έτους ύψους 15.724 εκατ. CHF, +3,0% σε τοπικό νόμισμα, με αύξηση 3,4% και επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT (Κέρδη προ τόκων και φόρων) στα 2.876 εκατ. CHF, με ισχυρή αύξηση 12,2%, κατέγραψε το δ' τρίμηνο η Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Δήλωση του Miljan Gutovic, Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Holcim

«Ευχαριστώ θερμά και τους πάνω από 45.000 εργαζομένους της Holcim για το εξαιρετικό τους έργο και τα άριστα αποτελέσματά μας για το 2025». «Με την επίτευξη όλων των στόχων του 2025, η στρατηγική μας NextGen Growth 2030 βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή». «Επιτύχαμε ισχυρή κερδοφόρα ανάπτυξη το 2025, με διψήφια αύξηση του επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT σε τοπικό νόμισμα και το κορυφαίο στον κλάδο περιθωρίου κέρδους 18,3%». «Η διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους καθοδηγήθηκε από την ισχυρή πειθαρχία κόστους, την επιχειρησιακή αριστεία και την κλιμάκωση των βιώσιμων προσφορών μας για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης των πελατών».

«Η Holcim ολοκλήρωσε 21 συναλλαγές το 2025 για να επικεντρωθεί στις πιο ελκυστικές αγορές». «Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, υπογράψαμε συμφωνίες για την εξαγορά της Xella, ενός Ευρωπαίου ηγέτη σε βιώσιμα και καινοτόμα συστήματα τοιχοποιίας, και για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo, έναν κορυφαίο παραγωγό δομικών υλικών στο Περού». «Και οι δύο συναλλαγές υπόκεινται στις ρυθμιστικές και συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης».

«Χτίζοντας στα ισχυρά αποτελέσματά μας για το 2025, οι κατευθυντήριες γραμμές μας (guidance) για το 2026 προβλέπουν αύξηση των καθαρών πωλήσεων και του επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής NextGen Growth 2030, καθώς και περαιτέρω διεύρυνση του περιθωρίου επαναλαμβανόμενου (recurring) EBIT, ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 2 δισ. CHF, και αύξηση άνω του 20% στα ανακυκλωμένα υλικά κατεδάφισης κατασκευών».

Ισχυρή κερδοφόρα ανάπτυξη, με επιτάχυνση το δ' τρίμηνο

Το τέταρτο τρίμηνο, το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT αυξήθηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό κατά 12,2% σε τοπικό νόμισμα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 601 εκατ. CHF. Οι καθαρές πωλήσεις του τετάρτου τριμήνου ανήλθαν σε 3.818 εκατ. CHF, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε τοπικό νόμισμα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Για το σύνολο του έτους 2025, οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 15.724 εκατ. CHF, σημειώνοντας άνοδο 3,0% σε τοπικό νόμισμα. Το επαναλαμβανόμενο (recurring) EBIT ανήλθε στα 2.876 εκατ. CHF για το 2025 (+10,3% σε τοπικό νόμισμα), ξεπερνώντας το ανώτατο όριο των προβλέψεων της εταιρείας. Τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα 0,70 CHF, επηρεασμένα από τη μη ταμειακή πραγματοποίηση συναλλαγματικών διαφορών μετά την πώληση των δραστηριοτήτων της Holcim στη Νιγηρία. Εξαιρουμένων των απομειώσεων και αποεπενδύσεων, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 5% στα 3,22 CHF. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 2.154 εκατ. CHF.

