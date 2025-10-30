HELLENiQ Energy: Placement για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου - Υπερκάλυψη κατά σχεδόν 2 φορές

Σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά συνιστά η εκκίνηση της διαδικασίας σημαντικού ποσοστού μετοχών της HELLENiQ Energy μέσω placement, με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προς διάθεση πακέτο αφορά περίπου 11,2-11,3 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω fast-track διάθεσης μέσω βιβλίου προσφορών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κλείνει με υπερκάλυψη κοντά στις δύο φορές. Οι μετοχές διατίθενται με discount της τάξης του 7%, που χαρακτηρίζεται εξαιρετική επίδοση, δεδομένης και της χαμηλής εμπορευσιμότητας του τίτλου.

Το placement συντονίζουν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως bookrunners της διαδικασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πωλητής είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος κατά το προηγούμενο διάστημα είχε αποκτήσει μετοχικό ποσοστό στην HELLENiQ Energy.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των θεσμικών επενδυτών.