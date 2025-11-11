H SoftBank σχεδόν διπλασίασε τα κέρδη της, στα 16,6 δισ. δολάρια, με «πάτημα» την OpenAI

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ιαπωνικής Softbank για τη χρήση του δεύτερου οικονομικού τριμήνου, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, καθώς ο όμιλος «πάτησε» στα οφέλη που αποκομίζει από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη σύμπραξη του με την OpenAI.

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 2,5 τρισ. γιεν (16,6 δισ. δολάρια) την ώρα που οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη 207 δισ. γιεν, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί σε 1,18 τρισ. γιεν.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το Vision Fund της SoftBank κατέγραψε κέρδη από επενδύσεις ύψους 3,5 τρισεκατομμυρίων γιεν, τα οποία προήλθαν κυρίως από τη συμμετοχή του ομίλου στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, η οποία ανήλθε σε 2,16 τρισεκατομμύρια γιεν για το τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα συμπίπτουν με την ανοδική πορεία των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνολογία, η οποία έχει οδηγήσει την τιμή της μετοχής της SoftBank σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Καθώς η επένδυση σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα κέντρα δεδομένων, συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και οι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη της AI, όπως η OpenAI, προβλέπουν ταχεία ανάπτυξη, η SoftBank έχει αποκομίσει σημαντικά οφέλη.

Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για μια «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την οποία τα τεράστια ποσά που έχουν δεσμευτεί για επενδύσεις κεφαλαίου από κορυφαίες εταιρείες ενδέχεται να μην αποφέρουν τα υψηλά κέρδη που θα δικαιολογούσαν τις επενδύσεις.

Η αποτίμηση της OpenAI έχει αυξηθεί σταθερά και απότομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τον Μάρτιο, η SoftBank συμφώνησε να ηγηθεί ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους έως 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI, με αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Οκτώβριο η ήταν μεταξύ ενός κονσόρτσιουμ επενδυτών που απέκτησαν μετοχές αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υπαλλήλους της OpenAI, με υψηλότερη αποτίμηση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.