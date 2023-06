H Logitech παρουσιάζει το πρώτο Combo της σειράς MX Keyboard με νέο Software για την αύξηση της ροής εργασίας και της παραγωγικότητας

Η Logitech International (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) ανακοίνωσε τα MX Keys S Combo, MX Keys S και MX Anywhere 3S, τις πιο πρόσφατες προσθήκες στην premium σειρά Master Series, που είναι σχεδιασμένη ειδικά για προχωρημένους χρήστες, όπως προγραμματιστές λογισμικού και επαγγελματίες δημιουργικούς. Με την προσθήκη των Smart Actions, ενός νέου χαρακτηριστικού στην εφαρμογή Logi Options+, αυτά τα νέα προϊόντα/combos –το MX Keys S Combo, το αναβαθμισμένο πληκτρολόγιο MX Keys S και το ποντίκι ΜΧ Anywhere 3S- σας βοηθούν να κατακτήσετε μία πιο εξατομικευμένη κατάσταση ροής της εργασίας σας.

«Οι χρήστες του ΜΧ στοχεύουμε να επιτύχουν ένα flow state κατά το οποίο θα εντρυφούν πλήρως στην δημιουργική τους διαδικασία, βρίσκοντας την ισορροπία μεταξύ της πρόκλησης του έργου που έχουν αναλάβει και των ατομικών τους δεξιοτήτων» αναφέρει ο Anatoliy Polyanker, Γενικός Διευθυντής του επιχειρηματικού τομέα MX στην Logitech. «Η νέα σειρά προϊόντων Master Series, που παρουσιάζει τα Smart Actions στην εφαρμογή Logi Options+, είναι σχεδιασμένη για όσους αναζητούν την ακρίβεια, την ταχύτητα και την άνεση ώστε να επιτύχουν την ιδανική απόδοση σε συνδυασμό με την αίσθηση της απόλαυσης».

Smart Actions

Τα Smart Actions στην εφαρμογή Logi Options+ App παρέχουν την δυνατότητα να παραλείψει κανείς επαναλαμβανόμενες ενέργειες αυτοματοποιώντας τις πολλαπλές εργασίες με ένα απλό πάτημα του πληκτρολογίου, έτσι ώστε να μπορεί να βελτιστοποιήσει τη ροή της εργασίας του με μακροεντολές. Περιλαμβάνονται προκαθορισμένα και προσαρμόσιμα Smart Actions για να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση των απλών εργασιών έτσι ώστε να μπορεί κανείς να κάνει περισσότερα.

MX Keys S Combo

Tο MX Keys S Combo αποτελείται από το νέο πληκτρολόγιο MX Keys S, το δημοφιλές ποντίκι MX Master 3S και το αναπαυτικό στήριγμα παλάμης MX Palm Rest. Ο ιδεώδης συνδυασμός, διευκολύνει την γρηγορότερη και ακριβέστερη εργασία, ιδανική για εξειδικευμένους επαγγελματίες που επικεντρώνονται σε υψηλά επίπεδα δημιουργίας αλλά επιζητούν και τη μέγιστη απόδοση. Ο έξυπνος οπίσθιος φωτισμός και τα προσαρμόσιμα πλήκτρα του πληκτρολογίου συμπληρώνουν τα αθόρυβα κλικ του ποντικιού, τη γρήγορη και ακριβή κύλιση και τον αισθητήρα 8Κ DPI που ανιχνεύει όλες τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου και του γυαλιού.

MX Keys S

Το φωτιζόμενο ασύρματο πληκτρολόγιο MX Keys S Advanced Keyboard παρέχει μια ανώτερη εμπειρία χαμηλού προφίλ πληκτρολόγησης από την Logitech, με τα πλήκτρα ειδικά διαμορφωμένα για τα δάκτυλα του χρήστη, έτσι ώστε το πληκτρολόγιο να προσφέρει γρήγορη, συνεχόμενη και άψογη πληκτρολόγηση με άνετη σχεδίαση. Εξοπλισμένο με έξυπνο φωτισμό, με τον οπίσθιο φωτισμό να ανιχνεύει τη στιγμή που τα χέρια πλησιάζουν για να φωτίσει το πληκτρολόγιο και να τον προσαρμόσει αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του δωματίου, οι οποίες πλέον μπορούν να εξατομικευθούν στην εφαρμογή Logi Options+. Διαθέσιμο στα χρώματα του γραφίτη και του ανοικτού γκρι, το MX Keys S διαθέτει βελτιωμένη διάταξη πληκτρολογίου με τρία νέα πλήκτρα για απόλυτη παραγωγικότητα και συνεργασία: ομιλία σε κείμενο, σίγαση, ενεργοποίηση μικροφώνου και σύμβολα emoji.

MX Anywhere 3S

Zήστε την ταχύτητα, την ακρίβεια και την έλλειψη θορύβου της ηλεκτρομαγνητικής κύλισης MagSpeed στο πιο προηγμένο ασύρματο συμπαγές ποντίκι της Logitech, ιδανικό για προχωρημένους χρήστες που αναζητούν την απόδοση, τη φορητότητα και την άνεση παντού. Απολαύστε την τεχνολογία Quiet Click, που κάνει το κλικ ακόμα πιο αθόρυβο από τον προκάτοχό του (MX Anywhere 3). Το MX Anywhere 3S διαθέτει έναν οπτικό αισθητήρα 8.000 DPI που ανιχνεύει κάθε είδους επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, καθώς το μετακινεί κανείς σε διαφορετικούς χώρους εργασίας στο σπίτι ή το γραφείο.

Η Προσέγγιση για τη Βιωσιμότητα

Η Logitech έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει έναν κόσμο πιο δίκαιο και θετικό για το κλίμα, εργαζόμενη ενεργά για τη μείωση του αντίκτυπου του άνθρακα. Ο σχεδιασμός των νέων προϊόντων ΜΧ τα καθιστούν μια επιλογή για την οποία μπορείτε να αισθάνεστε καλά. Τα πλαστικά μέρη στα MX Keys S, MX Keys S Combo και MX Anywhere 3S περιλαμβάνουν πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό που προέρχεται από κατανάλωση, για να δώσουν μια δεύτερη ζωή στο πλαστικό τελικής χρήσης από παλιά ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα – στο ελάχιστο 11% για το MX Keys S, 22% ελάχιστο για το MX Master 3S (ως μέρος του MX Keys S Combo) και 61% ελάχιστο για το MX Anywhere 3S. Η πλακέτα αλουμινίου στο εσωτερικό του MX Keys S είναι κατασκευασμένη με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί με ορυκτά καύσιμα για χαμηλότερο αντίκτυπο άνθρακα. Η χάρτινη συσκευασία προέρχεται από δάση με πιστοποίηση FSC™και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Επιλέγοντας αυτό το προϊόν, υποστηρίζετε την υπεύθυνη διαχείριση των δασών του κόσμου. Όλα τα προϊόντα της Logitech έχουν πιστοποίηση ουδέτερου άνθρακα και χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, όπου αυτό είναι δυνατό. Όταν αγοράζετε ένα προϊόν Logitech, το αποτύπωμα άνθρακα αυτού του προϊόντος έχει μειωθεί στο μηδέν με την υποστήριξη της δασοκομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από το κλίμα.

Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

Τα προϊόντα MX Keys S, MX Keys S Combo και MX Anywhere 3S θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2023 μέσω του logitech.com και άλλων διεθνών δικτύων λιανικής πώλησης. Η προτεινόμενη λιανική τιμή για το MX Keys S είναι 125 ευρώ, για το MX Keys S Combo τα 229 ευρώ και για το MX Anywhere 3S τα 105 ευρώ. Η εφαρμογή Logi Options+ app είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη στο logi.com/optionsplus.