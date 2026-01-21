Η GEP, ηγέτιδα εταιρεία Υγείας και Ασφάλειας, απέσπασε την Ασημένια Διάκριση (Silver Medal Award) από τον EcoVadis (2024-2025), τον παγκοσμίως κορυφαίο φορέα αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας. Η εν λόγω διάκριση κατατάσσει την εταιρεία στο κορυφαίο 15% των επιχειρήσεων διεθνώς, με επίδοση ανώτερη από το 88% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν από τον EcoVadis, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική της δέσμευση σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αειφορίας.

Η αξιολόγηση του EcoVadis βασίστηκε σε τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμες Προμήθειες και Επιχειρηματική Ηθική, στους οποίους η GEP κατέγραψε υψηλές επιδόσεις, αναδεικνύοντας τη σταθερή της δέσμευση στη συστηματική εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και δράσεων που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα.

Η Ηρώ Φακή, Business Development Manager της GEP, δήλωσε: «Η Ασημένια Διάκριση από τον EcoVadis αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά στη GEP για να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Η κατάταξή μας στο κορυφαίο 15% παγκοσμίως μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία ευρύτερα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ταυτότητάς μας και όχι απλά έναν επιχειρηματικό στόχο».

Η κορυφαία επίδοση επιβεβαιώνει τη στρατηγική προσέγγιση της GEP για μια ολιστική ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, επενδύοντας στη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κυκλική οικονομία και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας ενεργά στη συνολική προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σταθερά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ίση μεταχείριση.

Ο EcoVadis είναι ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός για την αξιολόγηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για τις επιχειρηματικές πρακτικές και την προσήλωση των οργανισμών στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Από το 2007 στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis έχουν ενταχθεί περισσότερες από 150.000 εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από το 2000, η GEP διαμορφώνει το μέλλον της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Με πάνω από 25 χρόνια τεχνογνωσίας, εισάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την ασφάλεια, προάγουν την υγεία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Σήμερα, διασφαλίζουμε την υγεία και ασφάλεια περισσότερων από 250.000 εργαζομένων, σε πάνω από 3.500 οργανισμούς και 13.000 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας ενεργά σε έναν πιο υγιή και βιώσιμο χώρο εργασίας.