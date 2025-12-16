H EOS Capital Partners επενδύει στο EFA GROUP

Η EOS Capital Partners ανακοινώνει τη στρατηγική επένδυσή της, μέσω του fund EOS Hellenic Renaissance Fund II (“EHRF II”), στο EFA GROUP, κορυφαίο όμιλο στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας, με στόχο να ενισχύσει την τεχνολογική ηγεσία, την επέκταση της διεθνούς παρουσίας και την προώθηση της καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ο όμιλος EFA GROUP δραστηριοποιείται στους τομείς των 1) Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών ‘Αμυνας, 2) Συστημάτων Αποστολής, Προσομοίωσης και Εκπαίδευσης, 3) Μη-Επανδρωμένων & Αυτόνομων Συστημάτων και 4) Αισθητήρων & Συστημάτων Στόχευσης.

Η επένδυση στο EFA GROUP ύψους €80εκ, θα καλυφθεί από υφιστάμενους μετόχους του EFA GROUP, τον όμιλο Motor Oil και το EHRF II. Στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής, εξελίσσεται και η οργανωτική δομή του EFA GROUP με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου Κέντρου Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών (One Stop Shop), ικανού να προσφέρει πλήρεις, ανταγωνιστικές, αξιόπιστες και υψηλής τεχνολογίας λύσεις τόσο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και σε διεθνείς αγορές. Στόχος είναι το EFA GROUP να αναπτυχθεί μέσω εκτεταμένης βιομηχανοποίησης και πλήρους διεθνοποίησής του με βάση του την Ελλάδα.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής του EFA GROUP, δήλωσε:

«Ο όμιλος θεμελιώνει την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων, ενισχύοντας την τεχνολογική υπεροχή και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Δημιουργούμε ισχυρό πυρήνα καινοτομίας με ελληνική τεχνογνωσία, διεθνείς επενδύσεις και συνεργασίες, οικοδομώντας μια συνεργατική αμυντική βιομηχανία και προωθώντας ολοκληρωμένα προϊόντα, ελληνικό brand και μετάβαση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση».

O Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε:

«Η επένδυσή μας στo EFA GROUP είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν πραγματικά εξωστρεφή ελληνικό ‘Ομιλο εταιριών, ο οποίος έχει DNA καινοτομίας και ανάπτυξης σε καθεμία από τις εταιρίες του. Το όραμα του ιδρυτή και της διοίκησης, καθώς και η ποιότητα των μετόχων του Ομίλου, αποτελούν σοβαρά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές του EFA GROUP και θα συνεργασθούμε στενά με τους νέους μας εταίρους προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας».