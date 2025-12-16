H EOS Capital Partners επενδύει στη Seneca Medical Group

Η EOS Capital Partners ανακοινώνει τη στρατηγική επένδυσή της, μέσω του fund EOS Hellenic Renaissance Fund 2 (EHRF 2), στην εταιρία Seneca Medical Group (Seneca), πρωτοπόρο στο χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών, με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας πλατφόρμας του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ο Γιώργος Κοτταρίδης, ιδρυτής και CEO της Seneca, θα αναλάβει καθήκοντα CEO και υπό το νέο επενδυτικό σχήμα, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση του κοινού επενδυτικού σχεδίου των μετόχων.

Ο νέος όμιλος Seneca θα προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες μεταμόσχευσης μαλλιών, με έμφαση στην επιστημονική προσέγγιση, την προσωποποιημένη φροντίδα ασθενών και την παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά από πιστοποιημένους ιατρούς.

Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία των ιδρυτικών μελών της, με τη σύγχρονη προσέγγιση και την τεχνολογική καινοτομία της Seneca, ο νέος όμιλος στοχεύει να θέσει νέα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης πελατών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρεφή του πορεία με επενδύσεις σε ιατρικό τουρισμό και διεθνή ανάπτυξη.

Ο Γιώργος Κοτταρίδης, ιδρυτής και CEO της Seneca, δήλωσε:

«Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Seneca Medical Group. Η συνεργασία μας με το EHRF 2 δεν είναι απλώς μια στρατηγική κίνηση – είναι μια ισχυρή ένωση δυνάμεων με κοινούς στόχους και αξίες.

Στη Seneca Medical Group έχουμε ήδη κατακτήσει την κορυφή ως η Νο1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα να εξελισσόμαστε. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες, πιο προσωποποιημένες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες σε κάθε άνθρωπο που μας εμπιστεύεται.

Παράλληλα, η υποστήριξη του EHRF 2 μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε ακόμα πιο δυναμικά στο μέλλον: στην ανάπτυξη, στην έρευνα, στην τεχνολογία και – πάνω απ’ όλα – στην εμπειρία των ασθενών μας. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση στον τομέα της αποκατάστασης μαλλιών, με σεβασμό, υπευθυνότητα και φροντίδα.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή τη νέα αρχή και ανυπομονώ για όσα θα καταφέρουμε μαζί».

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε:

«Η επένδυσή μας στη Seneca σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού σχήματος με πολλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά μεταμόσχευσης μαλλιών. Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει πλέον εξελιχθεί πολύ τεχνολογικά, ιατρικά και σε επίπεδο εμπειρίας πελάτη και θεωρούμε ότι οι Ελληνικές εταιρίες και οι γιατροί μας είναι από τους καλύτερους/καλύτερες παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το νέο αυτό κεφάλαιο της Seneca».