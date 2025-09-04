H Citi μεταφέρει 80 δισ. δολάρια στην BlackRock

Η Citigroup θα μεταφέρει 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία προς την BlackRock από τη μονάδα διαχείρισης πλούτου της, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική τράπεζα την Πέμπτη.

Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το Reuters μετέδωσε πως η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση των μεγάλων τραπεζών να συνεργάζονται με εξειδικευμένους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας στις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες και στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.