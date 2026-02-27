H Active ανακηρύχθηκε Channel Partner of the Year - Commercial Greece στα Lenovo Awards 2025

Η Active, ο κορυφαίος ελληνικός Όμιλος τεχνολογίας και πληροφορικής, διακρίθηκε με τον τίτλο “Channel Partner of the Year Commercial Greece” στο πλαίσιο των Lenovo Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου συνεργατών της Lenovo, Lenovo Universe, στο Onassis Ready, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Η σημαντική αυτή διάκριση, αποτελεί αναγνώριση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της Active, της υψηλής απόδοσης, της εμπορικής δυναμικής και της ουσιαστικής συμβολής της στο κοινό όραμα με τη Lenovo για την παροχή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην ελληνική αγορά.

Το βραβείο παρέλαβε ο Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Active, κ. Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Active και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε ισχυρές συνεργασίες με διεθνείς ηγέτες της τεχνολογίας, όπως η Lenovo. Ευχαριστούμε θερμά τη Lenovo για την εμπιστοσύνη και όλους τους ανθρώπους της ομάδας μας που καθημερινά συμβάλλουν με αφοσίωση και επαγγελματισμό στην επίτευξη υψηλών στόχων».