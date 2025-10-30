ΓΣΕΒΕΕ: Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Δράμα

Νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δρομολογήθηκαν στις συναντήσεις που είχαν, πρόσφατα, στην Αθήνα εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δράμας και του υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, σε συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ και της ΟΕΒΕ Δράμας στο υπουργείο Παιδείας με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, τέθηκε το ζήτημα του εξαιρετικά χαμηλού αριθμού εισακτέων στα δύο πανεπιστημιακά τμήματα: Αμπελουργίας και Οινολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανεκτικότητας - που υπάγονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Επίσης, τέθηκε στην υπουργό το θέμα της λειτουργία - και στη Δράμα - των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ), ενός καινοτόμου θεσμού του εθνικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και στη Δράμα. Οι ΑΕΚ θα προσφέρουν δωρεάν φοίτηση με υποχρεωτική απορρόφηση του 40% των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας έτσι την άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αυτός θεσμός στοχεύει να εξοπλίσει νέους ανθρώπους με πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς της τοπικής οικονομίας όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, η βιομηχανία και οι νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης των ΕΠΑΛ και των ΣΑΕΚ με την ένταξη νέων ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς — όπως οι επικοινωνίες, οι τεχνολογίες πληροφορικής και ο τομέας του μαρμάρου, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την οικονομία της Δράμας.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ, ΟΕΒΕ Δράμας και υπουργείου Παιδείας ανοίγει έναν νέο κύκλο συστηματικής αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο να καταστεί μοχλός ανάπτυξης και ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας στους επαγγελματίες και στους νέους της περιοχής ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης, απασχόλησης και εξέλιξης.

Στο μεταξύ, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και ΟΕΒΕ Δράμας, ήταν ότι το επόμενο διάστημα, μετά από πρωτοβουλία της ΟΕΒΕ Δράμας, θα διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το ισοζύγιο επιχειρήσεων στο Νομό Δράμας. Στη συνέχεια η διοίκηση της ΟΕΒΕ Δράμας είχε συνάντηση εργασίας και με εκπροσώπους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την συνάντηση ήταν και η δρομολόγηση της διενέργειας σεμιναρίων (στα συστήματα κοστολόγησης, στην τιμολόγηση και τη χρήση σχετικών πληροφοριών για την ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων) ώστε να βοηθηθούν οι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων των σωματείων της ΟΕΒΕ Δράμας.